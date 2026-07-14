Копи розслідують конфлікт на Богодухівщині: чоловікові переламали кисті

За даними правоохоронців, конфлікт між чоловіками стався 11 липня у селі Огульці Богодухівського району.

Попередньо, між 52-річним місцевим мешканцем та 59-річним постраждалим сталася сварка. Нападник завдав опоненту травми, а також зламав кисті. В результаті його госпіталізували.

“За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події“, – передають у ГУ Нацполіції в Харківській області.