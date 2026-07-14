Live

Копи розслідують конфлікт на Богодухівщині: чоловікові переламали кисті

Події 11:24   14.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна

За даними правоохоронців, конфлікт між чоловіками стався 11 липня у селі Огульці Богодухівського району. 

Попередньо, між 52-річним місцевим мешканцем та 59-річним постраждалим сталася сварка. Нападник завдав опоненту травми, а також зламав кисті. В результаті його госпіталізували.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події“, – передають у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Вранці під атакою ЗС РФ опинився Чугуєв – куди вдарили

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова — головне 14 липня: “Бандероль” атакувала місто, бої
Новини Харкова — головне 14 липня: “Бандероль” атакувала місто, бої
14.07.2026, 11:48
Дрон-ракета “Бандероль” вдарила по Харкову – що відомо (доповнено)
Дрон-ракета “Бандероль” вдарила по Харкову – що відомо (доповнено)
14.07.2026, 10:28
У Богодухові горіли автобуси, у Солоницівці “прилетіло” по дому: чим атакували
У Богодухові горіли автобуси, у Солоницівці “прилетіло” по дому: чим атакували
14.07.2026, 08:43
Складніша ситуація на півночі від Харкова – де ЗСУ відбивали штурми
Складніша ситуація на півночі від Харкова – де ЗСУ відбивали штурми
14.07.2026, 08:09
Сьогодні 14 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 липня 2026: яке свято та день в історії
14.07.2026, 06:00
У Немишлянському районі у пожежі постраждав чоловік – подробиці від ДСНС
У Немишлянському районі у пожежі постраждав чоловік – подробиці від ДСНС
14.07.2026, 09:47

Новини за темою:

13.07.2026
Вдарив ножем чоловіка під час сварки: жителю Харківщини вручили підозру
13.07.2026
Розпилили балончик і пошкодили авто: на представників ТЦК напали у Харкові
13.07.2026
Була у знайомої: на Харківщині шукали 11-річну дівчинку
13.07.2026
Макет танка Т-34 викрали з меморіалу на Харківщині: пошкоджені могили
13.07.2026
Співробітник районного ТЦК та СП у Харкові міг допомагати ухилятися від служби


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Копи розслідують конфлікт на Богодухівщині: чоловікові переламали кисті», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 11:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними правоохоронців, конфлікт між чоловіками стався 11 липня у селі Огульці Богодухівського району. ".