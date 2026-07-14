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Копы расследуют конфликт на Богодуховщине: мужчине переломали кисти

Происшествия 11:24   14.07.2026
Николь Костенко-Лагутина

По данным правоохранителей, конфликт между мужчинами произошел 11 июля в селе Огульцы Богодуховского района. 

Предварительно, между 52-летним местным жителем и 59-летрим пострадавшим произошла ссора. Нападающий нанес оппоненту травмы, а также сломал кисти. В результате его госпитализировали.

«По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия», – передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 11:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным правоохранителей, конфликт между мужчинами произошел 11 июля в селе Огульцы Богодуховского района. ".