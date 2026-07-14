Копы расследуют конфликт на Богодуховщине: мужчине переломали кисти

По данным правоохранителей, конфликт между мужчинами произошел 11 июля в селе Огульцы Богодуховского района.

Предварительно, между 52-летним местным жителем и 59-летрим пострадавшим произошла ссора. Нападающий нанес оппоненту травмы, а также сломал кисти. В результате его госпитализировали.

«По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия», – передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.