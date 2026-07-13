Сотрудник районного ТЦК и СП в Харькове мог помогать уклоняться от службы

В получении взятки, а также помощи в уклонении от мобилизации подозревают сотрудника одного из районных ТЦК и СП Харькова, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, мужчина работал в сговоре с представителями военно-врачебной комиссии. За тысячу долларов подозреваемый обещал повлиять на процесс прохождения ВВК, а также дать время для оформления брони от мобилизации.

«Правоохранители задокументировали факт получения должностным лицом неправомерной выгоды. Следователи процессуального руководства Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона и оперативного сопровождения Управления СБУ в Харьковской области сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 368 УК Украины», – уточнили в полиции.

Также фигуранту уже избрали меру пресечения – его отправили в СИЗО с правом внесения залога.