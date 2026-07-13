До часа задерживаются электрички на Харьковщине
В АО «Укрзалізниця» рассказали, что из-за ситуации в сфере безопасности на Харьковщине на 40-60 минут задерживаются некоторые пригородные поезда.
По данным железнодорожников, речь идет о таких рейсах:
- №6686 Берестин – Харьков-Пассажирский
- №6685 Харьков-Пассажирский – Берестин
- №6307 Харьков-Пассажирский – Мерчик
- №6678 Берестин – Харьков-Пассажирский
- №6005 Дергачи — Харьков-Пассажирский
- №6513 Харьков-Пассажирский – Лимановка
- №6305 Харьков-Пассажирский – Огульцы
- №6173 Харьков-Левада – Рогозянка
- №6419 Харьков-Пассажирский – Савинцы
- №6687 Харьков-Пассажирский – Берестин
О других возможных изменениях пассажиры могут узнать на станциях, прослушивая объявления железнодорожников.