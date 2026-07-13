До часа задерживаются электрички на Харьковщине

В АО «Укрзалізниця» рассказали, что из-за ситуации в сфере безопасности на Харьковщине на 40-60 минут задерживаются некоторые пригородные поезда.

По данным железнодорожников, речь идет о таких рейсах:

№6686 Берестин – Харьков-Пассажирский

№6685 Харьков-Пассажирский – Берестин

№6307 Харьков-Пассажирский – Мерчик

№6678 Берестин – Харьков-Пассажирский

№6005 Дергачи — Харьков-Пассажирский

№6513 Харьков-Пассажирский – Лимановка

№6305 Харьков-Пассажирский – Огульцы

№6173 Харьков-Левада – Рогозянка

№6419 Харьков-Пассажирский – Савинцы

№6687 Харьков-Пассажирский – Берестин

О других возможных изменениях пассажиры могут узнать на станциях, прослушивая объявления железнодорожников.

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