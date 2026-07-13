Live

До часа задерживаются электрички на Харьковщине

Транспорт 11:22   13.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
До часа задерживаются электрички на Харьковщине

В АО «Укрзалізниця» рассказали, что из-за ситуации в сфере безопасности на Харьковщине на 40-60 минут задерживаются некоторые пригородные поезда.

По данным железнодорожников, речь идет о таких рейсах:

  • №6686 Берестин – Харьков-Пассажирский
  • №6685 Харьков-Пассажирский – Берестин
  • №6307 Харьков-Пассажирский – Мерчик
  • №6678 Берестин – Харьков-Пассажирский
  • №6005 Дергачи — Харьков-Пассажирский
  • №6513 Харьков-Пассажирский – Лимановка
  • №6305 Харьков-Пассажирский – Огульцы
  • №6173 Харьков-Левада – Рогозянка
  • №6419 Харьков-Пассажирский – Савинцы
  • №6687 Харьков-Пассажирский – Берестин

О других возможных изменениях пассажиры могут узнать на станциях, прослушивая объявления железнодорожников.

Читайте также: Сотрудник районного ТЦК и СП в Харькове мог помогать уклоняться от службы

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Дождь и гроза накроют Харьков и область в понедельник: погода на 13 июля
Дождь и гроза накроют Харьков и область в понедельник: погода на 13 июля
12.07.2026, 19:56
Новости Харькова — главное 13 июля: ремонт дорог в городе, удар по спасателям
Новости Харькова — главное 13 июля: ремонт дорог в городе, удар по спасателям
13.07.2026, 09:11
Свириденко покинула должность премьер-министра. Новым может стать Терехов?
Свириденко покинула должность премьер-министра. Новым может стать Терехов?
12.07.2026, 17:00
Россияне атаковали Харьков БпЛА – что известно
Россияне атаковали Харьков БпЛА – что известно
13.07.2026, 10:22
Новости Харькова — главное 12 июля: «прилеты» в городе, пропал свет
Новости Харькова — главное 12 июля: «прилеты» в городе, пропал свет
12.07.2026, 21:03
До часа задерживаются электрички на Харьковщине
До часа задерживаются электрички на Харьковщине
13.07.2026, 11:22

Новости по теме:

13.07.2026
Восемь человек пострадали из-за атак РФ на Харьковщину
13.07.2026
Пожарную часть ГСЧС в Богодухове атаковали россияне: пострадали трое людей
13.07.2026
Генштаб ВСУ рассказал, где было напряженнее на Харьковщине
12.07.2026
Россияне ударили по АЗС на Балаклейщине – начальник ГВА Карабанов
12.07.2026
Дождь и гроза накроют Харьков и область в понедельник: погода на 13 июля


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «До часа задерживаются электрички на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 11:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» рассказали, что из-за ситуации в сфере безопасности на Харьковщине на 40-60 минут задерживаются некоторые пригородные поезда.".