До години затримуються електрички на Харківщині
В АТ “Укрзалізниця” розповіли, що через безпекову ситуацію на Харківщині на 40-60 хвилин затримуються деякі приміські потяги.
За даними залізничників, йдеться про такі рейси:
- №6686 Берестин – Харків-Пасажирський
- №6685 Харків-Пасажирський – Берестин
- №6307 Харків-Пасажирський – Мерчик
- №6678 Берестин – Харків-Пасажирський
- №6005 Дергачі — Харків-Пасажирський
- №6513 Харків-Пасажирський – Лиманівка
- №6305 Харків-Пасажирський – Огульці
- №6173 Харків-Левада – Рогозянка
- №6419 Харків-Пасажирський – Савинці
- №6687 Харків-Пасажирський – Берестин
Про інші можливі зміни пасажири можуть дізнатись на станціях, прослуховуючи оголошення залізничників.