До години затримуються електрички на Харківщині

В АТ “Укрзалізниця” розповіли, що через безпекову ситуацію на Харківщині на 40-60 хвилин затримуються деякі приміські потяги.

За даними залізничників, йдеться про такі рейси:

№6686 Берестин – Харків-Пасажирський

№6685 Харків-Пасажирський – Берестин

№6307 Харків-Пасажирський – Мерчик

№6678 Берестин – Харків-Пасажирський

№6005 Дергачі — Харків-Пасажирський

№6513 Харків-Пасажирський – Лиманівка

№6305 Харків-Пасажирський – Огульці

№6173 Харків-Левада – Рогозянка

№6419 Харків-Пасажирський – Савинці

№6687 Харків-Пасажирський – Берестин

Про інші можливі зміни пасажири можуть дізнатись на станціях, прослуховуючи оголошення залізничників.