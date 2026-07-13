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До години затримуються електрички на Харківщині

Транспорт 11:22   13.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
До години затримуються електрички на Харківщині

В АТ “Укрзалізниця” розповіли, що через безпекову ситуацію на Харківщині на 40-60 хвилин затримуються деякі приміські потяги.

За даними залізничників, йдеться про такі рейси:

  • №6686 Берестин – Харків-Пасажирський
  • №6685 Харків-Пасажирський – Берестин
  • №6307 Харків-Пасажирський – Мерчик
  • №6678 Берестин – Харків-Пасажирський
  • №6005 Дергачі — Харків-Пасажирський
  • №6513 Харків-Пасажирський – Лиманівка
  • №6305 Харків-Пасажирський – Огульці
  • №6173 Харків-Левада – Рогозянка
  • №6419 Харків-Пасажирський – Савинці
  • №6687 Харків-Пасажирський – Берестин

Про інші можливі зміни пасажири можуть дізнатись на станціях, прослуховуючи оголошення залізничників.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2026 в 11:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” розповіли, що через безпекову ситуацію на Харківщині на 40-60 хвилин затримуються деякі приміські потяги.".