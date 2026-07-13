Генштаб ЗСУ розповів, де було напруженіше на Харківщині

У зведенні 13 липня Генштаб ЗСУ повідомив про бої, які були на Харківщині протягом минулої доби.

На півночі від Харкова зафіксували 13 атак окупантів біля Стариці, Вовчанська, Гоптівки, Караїчного, Лимана, Графського, Малої Вовчі та Одрадного.

На Куп’янському напрямку СОУ відбили три штурми в районі Куп’янська та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 257 бойових зіткнень. Учора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8676 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 32 — із реактивних систем залпового вогню”, – пишуть у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ворога: