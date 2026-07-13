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Генштаб ВСУ рассказал, где было напряженнее на Харьковщине

Украина 08:09   13.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб ВСУ рассказал, где было напряженнее на Харьковщине

В сводке 13 июля Генштаб ВСУ сообщил о боях, которые были на Харьковщине в течение минувших суток.

На севере от Харькова зафиксировали 13 атак оккупантов около Старицы, Волчанска, Гоптовки, Караического, Лимана, Графского, Малой Волчьи и Отрадного.

На Купянском направлении СОУ отбили три штурма в районе Купянска и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 257 боевых столкновений. Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8676 дронов-камикадзе и произвел 3296 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 32 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в ГШ обновили информацию о потерях врага:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 08:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 13 июля Генштаб ВСУ сообщил о боях, которые были на Харьковщине в течение минувших суток.".