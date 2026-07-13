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Пожарную часть ГСЧС в Богодухове атаковали россияне: пострадали трое людей

Происшествия 08:34   13.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пожарную часть ГСЧС в Богодухове атаковали россияне: пострадали трое людей

За сутки спасатели ликвидировали 16 пожаров, шесть из них возникли в результате обстрелов ВС РФ, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Вечером россияне атаковали село Березовка Харьковского района – горело заброшенное здание, пострадали шесть человек. Среди них трое детей.

«Утром враг атаковал беспилотником типа «Молния» территорию пожарно-спасательной части в городе Богодухов. БпЛА попал в землю у здания подразделения ГСЧС. В результате атаки пострадали трое спасателей. Двое из них госпитализированы в лечебное учреждение с ранениями разной степени тяжести. Еще одному спасателю оказана медицинская помощь на месте», – добавили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 08:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки спасатели ликвидировали 16 пожаров, шесть из них возникли в результате обстрелов ВС РФ, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".