Пожарную часть ГСЧС в Богодухове атаковали россияне: пострадали трое людей

За сутки спасатели ликвидировали 16 пожаров, шесть из них возникли в результате обстрелов ВС РФ, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Вечером россияне атаковали село Березовка Харьковского района – горело заброшенное здание, пострадали шесть человек. Среди них трое детей.

«Утром враг атаковал беспилотником типа «Молния» территорию пожарно-спасательной части в городе Богодухов. БпЛА попал в землю у здания подразделения ГСЧС. В результате атаки пострадали трое спасателей. Двое из них госпитализированы в лечебное учреждение с ранениями разной степени тяжести. Еще одному спасателю оказана медицинская помощь на месте», – добавили спасатели.