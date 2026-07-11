Почему в Харькове еще есть закрытые кладбища, хотя саперы проверили их давно

Начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Астахов отмечает: у него нет информации о заминированных кладбищах в областном центре. Однако, некоторые остаются закрытыми из-за того, что может «прилететь», говорит он.

«Мы в свое время, это еще были 2022-2023 годы, специалистами ГСЧС, нашими пиротехниками все кладбища проверяли. Ну вы же видите, что по Харькову летит и безусловная угроза, что что-то там может новое появиться, она существует. Будут заявки для того, чтобы этот вопрос проработать, будем работать в установленном порядке», — сказал Астахов, отвечая на вопросы корреспондентки МГ «Объектив».

Он добавил: людей, которые просят открыть кладбище, можно понять, но, подчеркивает, главное – это безопасность.

Напомним, по состояние на 1 апреля в Харьковском горсовете сообщали о запрете посещать кладбища №13, 15 и 17, а также Мемориал жертвам тоталитаризма и политических репрессий. В КП «Ритуал» отмечали, что эти объекты находятся в зоне досягаемости вражеских дронов, поэтому находиться там опасно. Открытыми для посещения оставались кладбища №1-11, 14, 16 и 18.