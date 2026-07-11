Live

Сапери перевірили ще у 2022-2023 роках: чому в Харкові ще є закриті кладовища

Оригінально 14:32   11.07.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Сапери перевірили ще у 2022-2023 роках: чому в Харкові ще є закриті кладовища Фото: Харківська міська рада

Начальник ГУ ДСНС в Харківській області Артем Астахов зазначає: він не має інформації щодо замінованих кладовищ в обласному центрі. Попри це, деякі залишаються закритими через те, що може «прилетіти», каже він.

«Ми свого часу, це ще були 2022-2023 роки, фахівцями ДСНС, нашими піротехніками всі кладовища перевіряли. Ну ви ж бачите, що по Харкову летить і безумовна така загроза, що щось там може нове з’явитися, вона існує. Будуть заявки для того, щоб це питання опрацювати, будемо працювати у визначеному порядку», – сказав Астахов, відповідаючи на питання кореспондентки МГ «Об’єктив».

Він додав: людей, які просять відкрити цвинтарі можна зрозуміти, але, підкреслює, головне – це безпека.

Нагадаємо, станом на 1 квітня у Харківській міськраді повідомляли про заборону відвідувати кладовища №13, 15 та 17, а також Меморіал жертвам тоталітаризму та політичних репресій. У КП «Ритуал» зазначали, що ці об’єкти знаходяться в зоні досяжності ворожих дронів, тому перебувати там небезпечно. Відкритими для відвідування залишалися цвинтарі №1-11, 14, 16 та 18.

Читайте також: Щоб не могли навіть вилітати: ОВА про захист Харкова від FPV на оптоволокні 📹

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

Популярно

БпЛА атакували Харків: удари по підприємству та АЗС, постраждалі (доповнено)
БпЛА атакували Харків: удари по підприємству та АЗС, постраждалі (доповнено)
11.07.2026, 15:19
Щоб не могли навіть вилітати: ОВА про захист Харкова від FPV на оптоволокні 📹
Щоб не могли навіть вилітати: ОВА про захист Харкова від FPV на оптоволокні 📹
11.07.2026, 13:04
Скільки АЗС зруйнували окупанти в Харкові та області: цифру назвав Синєгубов
Скільки АЗС зруйнували окупанти в Харкові та області: цифру назвав Синєгубов
11.07.2026, 13:00
Ворог знову рветься до Куп’янська, але для РФ є «не дуже добрі новини»: аналіз
Ворог знову рветься до Куп’янська, але для РФ є «не дуже добрі новини»: аналіз
11.07.2026, 11:46
У понад вісім разів зменшилася площа лісових пожеж на Харківщині
У понад вісім разів зменшилася площа лісових пожеж на Харківщині
11.07.2026, 12:33
Дві людини загинули, троє – постраждали: чим РФ обстрілювала Харківщину
Дві людини загинули, троє – постраждали: чим РФ обстрілювала Харківщину
11.07.2026, 09:01

Новини за темою:

11.07.2026
Щоб не могли навіть вилітати: ОВА про захист Харкова від FPV на оптоволокні 📹
11.07.2026
Скільки АЗС зруйнували окупанти в Харкові та області: цифру назвав Синєгубов
11.07.2026
БпЛА атакували Харків: удари по підприємству та АЗС, постраждалі (доповнено)
11.07.2026
Вранці у Харкові та області буде небезпечно: синоптики назвали причину
11.07.2026
Новини Харкова — головне 11 липня: удари, скільки АЗС зруйновано в регіоні


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сапери перевірили ще у 2022-2023 роках: чому в Харкові ще є закриті кладовища», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2026 в 14:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ ДСНС в Харківській області Артем Астахов зазначає: він не має інформації щодо замінованих кладовищ в обласному центрі.".