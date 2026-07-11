Сапери перевірили ще у 2022-2023 роках: чому в Харкові ще є закриті кладовища

Начальник ГУ ДСНС в Харківській області Артем Астахов зазначає: він не має інформації щодо замінованих кладовищ в обласному центрі. Попри це, деякі залишаються закритими через те, що може «прилетіти», каже він.

«Ми свого часу, це ще були 2022-2023 роки, фахівцями ДСНС, нашими піротехніками всі кладовища перевіряли. Ну ви ж бачите, що по Харкову летить і безумовна така загроза, що щось там може нове з’явитися, вона існує. Будуть заявки для того, щоб це питання опрацювати, будемо працювати у визначеному порядку», – сказав Астахов, відповідаючи на питання кореспондентки МГ «Об’єктив».

Він додав: людей, які просять відкрити цвинтарі можна зрозуміти, але, підкреслює, головне – це безпека.

Нагадаємо, станом на 1 квітня у Харківській міськраді повідомляли про заборону відвідувати кладовища №13, 15 та 17, а також Меморіал жертвам тоталітаризму та політичних репресій. У КП «Ритуал» зазначали, що ці об’єкти знаходяться в зоні досяжності ворожих дронів, тому перебувати там небезпечно. Відкритими для відвідування залишалися цвинтарі №1-11, 14, 16 та 18.