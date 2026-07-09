Сьогодні 9 липня 2026: яке свято та день в історії

9 липня 2025 року Земля пережила найкоротший день в історії сучасних спостережень. У 1997-му Україна підписала Хартію про особливе партнерство з НАТО – перший документ про співпрацю з Альянсом. У 1972-му в Харківській області провели перший в Україні ядерний вибух. У 1816-му проголосили незалежність Аргентини. У 1789-му у Франції стався один із суттєвих кроків до подальшої революції. У 1686-му європейські країни створили Аугсбурзьку лігу.

Свята та пам’ятні дати 9 липня

9 липня у світі – Міжнародний день знищення стрілецької зброї.

Також сьогодні – День поклику Горизонту, День моди.

9 липня в історії

9 липня 1686 року ключові європейські держави об’єдналися, щоб протидіяти Франції, якою на той момент керував Людовик XIV (відомий “Король-Сонце”). Докладніше.

9 липня 1789 року у Франції відбувся один із суттєвих кроків до подальшої революції. Генеральні штати, які скликав король, пройшли стадію Національних зборів та проголосили себе Установчими зборами. Докладніше.

9 липня 1816 року – день проголошення незалежності Аргентини. Цього дня ухвалили декларацію, яку зараз називають Декларацією незалежності Аргентини. Докладніше.

9 липня 1972 року на Харківщині в умовах абсолютної секретності провели перший на території України ядерний вибух. Його здійснили під землею в рамках операції з кодовою назвою “Факел”. Докладніше.

9 липня 1997 року підписали Хартію про особливе партнерство України та НАТО. Докладніше.

9 липня 2025 року Земля пережила найкоротшу добу в історії сучасних спостережень. Через незначне прискорення обертання планета здійснила повний оберт приблизно на 1,3 мілісекунди швидше, ніж за звичайні 24 години.

Церковне свято 9 липня

9 липня вшановують пам’ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо йде дощ, то літо буде мокрим аж до осені.

Якщо погода гарна, то тепло буде ще сім тижнів поспіль.

Якщо 9 липня спекотно, то посуха буде ще 40 днів.

Що не можна робити 9 липня

Не можна важко працювати.

Не можна відмовляти в допомозі.