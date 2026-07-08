У будинок в Харкові влучила блискавка: загорівся дах (відео)

У Київському районі Харкова вдень сталася пожежа у приватному будинку. За попередніми даними рятувальників, загоряння відбулося після влучання блискавки.

Як повідомив МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко, горіла покрівля будинку на площі 100 кв. м. На місце пожежі рятувальники виїхали о 14:57, о 15:27 загоряння локалізували. Гасіння ще триває.

Відео: телеграм-канал “Харьков life”

Нагадаємо, раніше у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей попереджали жителів міста та області про небезпечні метеорологічні явища 8 липня. За даними синоптиків, до кінця доби очікується значний дощ, град, шквал. Явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.