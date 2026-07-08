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Удар по Немишлянському району: комунальники усувають наслідки атаки (фото)

Суспільство 14:10   08.07.2026
Вікторія Яковенко
Удар по Немишлянському району: комунальники усувають наслідки атаки (фото) Фото: Харківська міськрада

У Немишлянському районі усувають наслідки ворожої атаки, повідомили у пресслужбі міської ради.

«Зокрема, працівники філії «Благоустрій» КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло та впорядковують прилеглі території. До робіт залучена й бригада СКП «Харківзеленбуд», – зазначили у мерії.

Через значні пошкодження комунальникам довелося зрізати сім великих дерев біля житлового будинку.

Також на місці працюють фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують будинки на наявність руйнувань та консультують мешканців щодо отримання допомоги за програмою «єВідновлення».

удар по Немышлянському району Харькова
Фото: Харківська міськрада
удар по Немышлянському району Харькова
Фото: Харківська міськрада
удар по Немышлянському району Харькова
Фото: Харківська міськрада
удар по Немышлянському району Харькова
Фото: Харківська міськрада
удар по Немышлянському району Харькова
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, росіяни не припиняють тероризувати Харків. Близько 01:40 вони вгатили ракетами по Основ’янському та Немишлянському районах, повідомив мер Ігор Терехов. В останньому прилетіло по приватному сектору, пошкоджень зазнали 20 будинків, храм, мережа вуличного освітлення та автівки. Дев’ятеро мешканців, серед яких 2-річна дівчинка, зазнали гострого шоку. За даними облпрокуратури, по Немишлянському району вдарили з РСЗВ «Торнадо-С».

Повітряні атаки продовжилися близько дев’ятої ранку. Один з дронів влучив в АЗС у Київському районі, спричинивши пожежу, другий — по Немишлянському. За декілька хвилин у цьому ж Немишлянському району росіяни вдарили ракетою по житловій п’ятиповерхівці. Останній поверх був частково зруйнований. Двоє людей приблизно 60-річного віку загинули, їхні дані уточнюються, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Ще близько 30 людей постраждали, зокрема 16 — отримали поранення. Серед них хлопці 17, 16, 3 років та 12-річна дівчинка. У лікарні перебувають п’ятеро, один чоловік – у важкому стані. В решти постраждалих — гострий шок. За попередніми даними обласної прокуратури, у будинок в Немишлянському районі окупанти влучили дроном-ракетою S8000 “Бандероль”.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 14:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Немишлянському районі усувають наслідки ворожої атаки, повідомили у пресслужбі міської ради.".