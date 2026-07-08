Удар по Немышлянскому району: коммунальщики устраняют последствия атаки (фото)

В Немышлянском районе устраняют последствия вражеской атаки, сообщили в пресс-службе городского совета.

«В частности, работники филиала «Благоустройство» КП «Дорремстрой» убирают битые стекла и упорядочивают прилегающие территории. К работам привлечена и бригада СКП «Харьковзеленстрой», — отметили в мэрии.

Из-за значительных повреждений коммунальщикам пришлось срезать семь больших деревьев возле жилого дома.

Также на месте работают специалисты КП «Жилкомсервис». Они обследуют дома на наличие разрушений и консультируют жителей о получении помощи по программе «єВідновлення».

Напомним, россияне не прекращают терроризировать Харьков. Около 01:40 они уложили ракетами по Основянскому и Немышлянскому районам, сообщил мэр Игорь Терехов. В последнем прилетело по частному сектору, повреждения получили 20 домов, храм, сеть уличного освещения и автомобили. Девять жителей, среди которых 2-летняя девочка, испытали острый шок. По данным облпрокуратуры, по Немышлянскому району ударили из РСЗО «Торнадо-С».

Воздушные атаки продолжились около девяти утра. Один из дронов попал в АЗС в Киевском районе, вызвав пожар, второй — по Немышлянскому. Через несколько минут в этом же Немышлянском районе россияне ударили ракетой по жилой пятиэтажке. Последний этаж был частично разрушен. Два человека примерно 60-летнего возраста погибли, их данные уточняются, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Еще около 30 человек пострадали, в том числе 16 — получили ранения. По предварительным данным областной прокуратуры, в здание в Немышлянском районе кафиры попали дроном-ракетой S8000 «Бандероль».