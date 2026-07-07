Сегодня 7 июля 2026: какой праздник и день в истории

7 июля – в Украине – День работника природно-заповедного дела. В этот день в 2024 году на Харьковщине решили возвращать офлайн-обучение в школах. В 1987-м в Чернобыле начался судебный процесс над руководителями ЧАЭС. В 1933-м в Харькове покончил с собой Николай Скрипник. В 1881-м начали публикацию сказку «Пиноккио». В 1572-м умер последний польский король династии Ягеллонов.

Праздники и памятные даты 7 июля

7 июля в Украине – День работника природно-заповедного дела.

В мире – Всемирный день прощения (некоторые страны отмечают 27 августа), Международный день мира и любви.

7 июля в истории

7 июля 1572 года умер король Речи Посполитой Сигизмунд II. Подробнее.

7 июля 1881 года начался процесс первого издания сказки «Пиноккио». Ее публиковали серийно – во многих номерах одного из первых итальянских еженедельных журналов «Giornale per i bambini» («Журнал для детей»). Подробнее.

7 июля 1933 года покончил с собой Николай Скрипник – одна из очень противоречивых фигур советского периода украинской истории. Подробнее.

7 июля 1987 года в Чернобыле начался суд над шестью работниками ЧАЭС (в том числе тремя руководителями), обвиняемыми в аварии 26 апреля 1986 года. Подробнее.

7 июля 2005 года террористы-смертники из «Аль-Каиды» совершили серию терактов в Лондонском метрополитене и автобусах. В результате подрыва бомб погибли 56 человек, около 700 получили ранения.

7 июля 2009 года в США похоронили Майкла Джексона. Подробнее.

7 июля 2023 года Совет обороны Харьковской области разрешил возобновить офлайн-обучение в учебных заведениях региона. Подробнее.

Церковный праздник 7 июля

7 июля чтят память преподобных Иова и Феодосия Манявских. Подробнее.

Народные приметы

Если 7 июля гроза, то будет неурожай орехов.

Если сильно пахнут полевые цветы, скоро начнется дождь.

Если цикады громко стрекочут, то скоро наступит жара.

Что нельзя делать 7 июля

Нельзя пренебрегать домашней работой, но не стоит стирать.

Нельзя отказывать в помощи.

Не стоит носить украшения.