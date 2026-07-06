Военные РФ целенаправленно бьют по АЗС в Харькове и области — итоги 6 июля

Россияне целенаправленно бьют по АЗС. Взрывы в Харькове на прошлой неделе раздавались почти везде. Город ищет новые технические решения по защите от FPV-дронов на оптоволокне. Восемь человек утонули в Харьковской области за неделю. МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 6 июля.

О такой тактике врага заявил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в течение минувшей недели было много попаданий по заправкам. Только в воскресенье в Харькове беспилотники «Италмас» повредили как минимум две АЗС — в Индустриальном и Киевском районах. В Богодухове в результате удара по заправке получил ранения работник. Самый трагический обстрел был в Изюме — там оккупанты атаковали АЗС из РСЗО, в результате чего погиб 19-летний оператор, а еще четыре сотрудницы получили ранения. Утром в понедельник россияне снова ударили по заправке в Киевском районе Харькова — обошлось без пострадавших. Терехов в эфире телемарафона заверил: несмотря на массированные атаки на АЗС, в Харькове дефицита топлива или ажиотажа нет, заправки продолжают работать. В то же время мэр призвал харьковчан и гостей города не задерживаться на АЗС без острой необходимости, планировать визиты туда в отсутствие воздушных тревог и быстро ехать дальше, чтобы не создавать очередей. Городские власти, владельцы сетей и военные совместно разрабатывают дополнительные меры безопасности для защиты станций.

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Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударами были Холодногорский, Шевченковский, Киевский, Основянский, Новобаварский, Слободской, Салтовский и Индустриальный районы. Сирены включались 50 раз, а общая продолжительность воздушных тревог составила более четырех суток. Всего зафиксировали 24 обстрела. Россияне били авиабомбами, FPV-дронами, беспилотниками «Италмас», «Молния» и «Шахед». Разрушения получили жилые дома, частный сектор, дороги и гражданская инфраструктура. Из-за такой плотности атак неделя стала трагической. Пострадали 74 человека, среди которых семеро детей. Трое жителей погибли. В Новобаварском районе вражеский удар унес жизнь 15-летнего парня, а в Холодногорском — двух выпускниц медуниверситета. 23-летняя девушка погибла на месте — ее уже похоронили на родине в Азербайджане. За жизнь ее подруги боролись сначала врачи Харькова, а затем Германии. Несмотря на их усилия, в воскресенье девушка скончалась.

Мэр Игорь Терехов заявил: сейчас городские власти, армия и конструкторы постоянно на связи, чтобы найти технический алгоритм для усиления защиты от таких атак. 3 июля FPV-дрон на оптоволокне попал в многоэтажку на Салтовке. Как один из вариантов противодействия сейчас обсуждают антидроновые сетки. Терехов подчеркнул: это не панацея от всех угроз, ведь их пробивают «Шахеды», не говоря уже об авиабомбах или баллистике. Решение о целесообразности и местах установки таких сеток принимают исключительно военные, а город помогает там, где специалисты видят в этом реальный смысл.

Среди погибших — один ребенок, сообщили в облуправлении ГСЧС. Всего же с начала лета в регионе утонули уже 11 человек. Спасатели в очередной раз напоминают: официально купаться, отдыхать у водоемов или заниматься водным спортом в Харьковской области этим летом строго запрещено. Соответствующее решение приняли местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Особенно табу касается деоккупированных территорий и зон, где идут активные боевые действия — там запрет будет действовать до конца военного положения.

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