Полторы сотни пострадавших, поврежденные АЗС: Синегубов — о неделе обстрелов

В течение минувшей недели с 29 июня по 5 июля российские войска нанесли удары по 109 населенным пунктам Харьковщины, в том числе по Харькову. Пострадали 143 человека, среди которых 13 детей. 14 человек погибли, в том числе 15-летний парень и 10-летняя девочка.

Военные РФ применили четыре ракеты, два снаряда РСЗО, 49 управляемых авиабомб, 17 БпЛА «Герань-2», 66 БпЛА «Молния», 51 FPV-дрон и еще 195 беспилотников, тип которых устанавливается, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Богодуховском районе повреждены шесть многоквартирных и 25 частных домов, общежитие, 13 хозяйственных построек, медицинское учреждение, электросети, два админздания, железнодорожная инфраструктура, гражданское предприятие, ферма, пять АЗС, два склада, ангар, шесть магазинов, кафе, а также 16 легковых автомобилей, два автобуса, два грузовика, прицеп и трактор.

В Купянском районе значительные повреждения получили два многоквартирных и 18 частных домов, две хозяйственные постройки, электросети, зернохранилище, АЗС и десять автомобилей.

Непосредственно в Харькове ударами изувечены три многоквартирных и 89 частных домов, шесть хозяйственных построек, нежилые здания, склад, четыре АЗС, магазин, автомойка, а также городской трамвай, 21 легковой и 21 грузовой автомобиль.

Напомним, в Харькове за неделю с 29 июня по 5 июля зафиксировали 24 обстрела. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «взрывы раздавались почти везде»: в Холодногорском, Шевченковском, Киевском, Основянском, Новобаварском, Слободском, Салтовском и Индустриальном районах. Повреждениям подверглись жилые дома, частный сектор, дороги и гражданская инфраструктура. Пострадали 74 человека, в том числе семеро детей. Трое жителей погибли — 15-летний парень и две выпускницы ХНМУ.