Півтори сотні постраждалих, пошкоджені АЗС: Синєгубов — про тиждень обстрілів

Протягом минулого тижня з 29 червня по 5 липня російські війська завдали ударів по 109 населених пунктах Харківщини, у тому числі по Харкову. Постраждали 143 особи, серед яких 13 дітей. 14 людей загинули, зокрема 15-річний хлопець та 10-річна дівчинка.

Військові РФ застосували чотири ракети, два снаряди РСЗВ, 49 керованих авіабомб, 17 БпЛА «Герань-2», 66 БпЛА «Молния», 51 FPV-дрон та ще 195 безпілотників, тип яких встановлюється, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Богодухівському районі пошкоджено шість багатоквартирних і 25 приватних будинків, гуртожиток, 13 господарчих споруд, медичний заклад, електромережі, дві адмінбудівлі, залізничну інфраструктуру, цивільне підприємство, ферму, п’ять АЗС, два склади, ангар, шість магазинів, кафе, а також 16 легкових автомобілів, два автобуси, дві вантажівки, причіп і трактор.

У Куп’янському районі значних пошкоджень зазнали два багатоквартирні та 18 приватних будинків, дві господарчі споруди, електромережі, зерносховище, АЗС та десять автомобілів.

Безпосередньо у Харкові ударами понівечено три багатоквартирні та 89 приватних будинків, шість господарчих споруд, нежитлові будівлі, склад, чотири АЗС, магазин, автомийку, а також міський трамвай, 21 легковий та 21 вантажний автомобіль.

Нагадаємо, у Харкові за тиждень з 29 червня по 5 липня зафіксували 24 обстріли. Мер Ігор Терехов повідомив, що «вибухи лунали майже скрізь»: у Холодногірському, Шевченківському, Київському, Основ’янському, Новобаварському, Слобідському, Салтівському та Індустріальному районах. Пошкоджень зазнали житлові будинки, приватний сектор, дороги та цивільна інфраструктура. Постраждали 74 особи, зокрема семеро дітей. Троє мешканців загинули – 15-річний хлопець та дві випускниці ХНМУ.