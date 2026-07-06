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Привіз небезпечну знахідку додому: подробиці травмування харків’янина

Події 14:11   06.07.2026
Вікторія Яковенко
Привіз небезпечну знахідку додому: подробиці травмування харків’янина Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці повідомили подробиці підриву 20-річного харків’янина.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, ввечері 5 липня отримали повідомлення від медиків про госпіталізацію харків’янина, який отримав мінно-вибухові травми.

«20-річний хлопець знайшов невідомий предмет у полі на території Малоданилівської громади. Він привіз знахідку додому та спробував її розібрати, внаслідок чого стався вибух. Потерпілий отримав численні уламкові поранення», – з’ясували у поліції.

Наразі правоохоронці проводять перевірку. Інформацію про подію готуються внести до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».

Нагадаємо, у традиційному ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що внаслідок вибуху невідомого пристрою в Харкові постраждав 20-річний чоловік.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 14:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили подробиці підриву 20-річного харків’янина.".