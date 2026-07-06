Дев’ять загиблих, майже півсотні постраждалих: Київ пережив масовану атаку

Вночі 6 липня Київ пережив масований обстріл. Ворог випускав на столицю балістичні ракети та БпЛА.

Атака розпочалася після 01:30 – тоді у Повітряних силах ЗСУ попередили: на столицю летить балістика. Незабаром мер Віталій Кличко закликав мешканців залишатися в укриттях та написав про роботу ППО.

Перші “прильоти” зафіксували у Голосіївському та Подільському районах. Там спалахнули склади, “прилетіло” по житловому будинку, а також гаражному кооперативу. Деталі руйнувань повідомили у ДСНС України.

У Подільському районі ворог атакував дев’ятиповерхівку. Руйнування зафіксували з 9 по 5 поверх. 17 людей вивели на свіже повітря, 28 – врятували з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Рятувальна операція продовжується.

У Дарницькому районі на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків сталося падіння уламків на рівні 4 поверху, а в іншому – пожежа квартир на площі 150 квадратних метрів. Також розпочалася пожежа у гаражному кооперативі.

У Голосіївському районі внаслідок атаки горить нежитлова будівля.

Вже вранці начальник Київської МВА Тимур Ткаченко підбив перші підсумки масового обстрілу. За його інформацією, вже відомо про дев’ятьох загиблих, постраждали 46 осіб, у тому числі – п’ятеро дітей.

“На жаль, це не остаточна інформація. Роботи з порятунку людей ще продовжуються”, – додав Ткаченко.

Тим часом рятувальники та інші профільні служби продовжують ліквідувати наслідки обстрілу та шукають постраждалих.