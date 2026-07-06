Черговий “приліт” по АЗС зафіксували вранці в Харкові: тривогу не оголошували

Вранці 6 липня мер Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував Харків.

За його даними, удар прийшовся по АЗС у Київському районі. Подробиці удару ще з’ясовують. Наразі інформації про постраждалих немає.

Зазначимо, тривоги на момент удару не було – відбій пролунав о 07:29, а про нові загрози не інформували ні захисники неба, ні моніторингові ТГ-канали.

Нагадаємо, вночі 6 липня Київ пережив масований обстріл. Ворог випускав на столицю балістичні ракети та БпЛА. Перші «прильоти» зафіксували у Голосіївському та Подільському районах. Там спалахнули склади, «прилетіло» по житловому будинку, а також гаражному кооперативу. Один із найбільш постраждалих районів – Подільський. Там ворог атакував дев’ятиповерхівку. Руйнування зафіксували з 9 по 5 поверх. 17 людей вивели на свіже повітря, 28 – врятували з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Вже вранці начальник Київської МВА Тимур Ткаченко підбив перші підсумки масового обстрілу. За його інформацією, відомо про дев’ятьох загиблих, постраждали 46 осіб, у тому числі – п’ятеро дітей.