Live

Черговий “приліт” по АЗС зафіксували вранці в Харкові: тривогу не оголошували

Події 08:22   06.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Черговий “приліт” по АЗС зафіксували вранці в Харкові: тривогу не оголошували Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Вранці 6 липня мер Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував Харків. 

За його даними, удар прийшовся по АЗС у Київському районі. Подробиці удару ще з’ясовують. Наразі інформації про постраждалих немає.

Зазначимо, тривоги на момент удару не було – відбій пролунав о 07:29, а про нові загрози не інформували ні захисники неба, ні моніторингові ТГ-канали.

Нагадаємо, вночі 6 липня Київ пережив масований обстріл. Ворог випускав на столицю балістичні ракети та БпЛА. Перші «прильоти» зафіксували у Голосіївському та Подільському районах. Там спалахнули склади, «прилетіло» по житловому будинку, а також гаражному кооперативу. Один із найбільш постраждалих районів – Подільський. Там ворог атакував дев’ятиповерхівку. Руйнування зафіксували з 9 по 5 поверх. 17 людей вивели на свіже повітря, 28 – врятували з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Вже вранці начальник Київської МВА Тимур Ткаченко підбив перші підсумки масового обстрілу. За його інформацією, відомо про дев’ятьох загиблих, постраждали 46 осіб, у тому числі – п’ятеро дітей.

Читайте також: Де намагався прорватися ворог на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова — головне 6 липня: обстріл Києва, “приліт” у Харкові
Новини Харкова — головне 6 липня: обстріл Києва, “приліт” у Харкові
06.07.2026, 09:00
Сьогодні 6 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 липня 2026: яке свято та день в історії
06.07.2026, 06:00
Два трамваї у Харкові змінять маршрути, а тролейбус збільшить інтервал руху
Два трамваї у Харкові змінять маршрути, а тролейбус збільшить інтервал руху
05.07.2026, 22:01
Дев’ять загиблих, майже півсотні постраждалих: Київ пережив масовану атаку
Дев’ять загиблих, майже півсотні постраждалих: Київ пережив масовану атаку
06.07.2026, 07:28
Авіаудар по Харкову 29 червня: ще одна випускниця ХНМУ померла в Німеччині
Авіаудар по Харкову 29 червня: ще одна випускниця ХНМУ померла в Німеччині
05.07.2026, 20:55
Черговий “приліт” по АЗС зафіксували вранці в Харкові: тривогу не оголошували
Черговий “приліт” по АЗС зафіксували вранці в Харкові: тривогу не оголошували
06.07.2026, 08:22

Новини за темою:

06.07.2026
У Харкові підірвався хлопець, троє загиблих – Синєгубов про добу в регіоні
06.07.2026
Через удари по Києву затримуються харківські потяги – деталі
06.07.2026
Дев’ять загиблих, майже півсотні постраждалих: Київ пережив масовану атаку
06.07.2026
Новини Харкова — головне 6 липня: обстріл Києва, “приліт” у Харкові
05.07.2026
Атаки БпЛА на Богодухів: двоє людей загинули, пошкоджені магазини та АЗС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Черговий “приліт” по АЗС зафіксували вранці в Харкові: тривогу не оголошували», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 08:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 6 липня мер Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував Харків. ".