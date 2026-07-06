Де намагався прорватися ворог на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ

14 боїв зафіксували на Харківщині протягом минулої доби, пишуть у Генштабі ЗСУ у зведенні 6 липня.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 12 штурмів ворога. Росіяни атакували поблизу Стариці, Вільчі, а також у напрямку Лимана, Радьківки, Хатнього та Ізбицького.

На Куп’янському – ЗС РФ намагалися прорватися двічі біля Новоосинового та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень. Учора противник здійснив 96 авіаційних ударів, під час яких скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8825 дронів-камікадзе та здійснив 2913 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 37 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.

Втрати росіян такі: