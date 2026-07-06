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Где пытался прорваться враг на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ

Украина 08:09   06.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где пытался прорваться враг на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ

14 боев зафиксировали на Харьковщине в течение минувших суток, пишут в Генштабе ВСУ в сводке 6 июля.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 12 штурмов врага. Россияне атаковали вблизи Старицы, Вильчи, а также в направлении Лимана, Радьковки, Хатнего и Избицкого.

На Купянском – ВС РФ пытались прорваться дважды около Новоосиново и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 256 боевых столкновений. Вчера противник совершил 96 авиационных ударов, во время которых сбросил 292 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8825 дронов-камикадзе и осуществил 2913 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россиян следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 08:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 боев зафиксировали на Харьковщине в течение минувших суток, пишут в Генштабе ВСУ в сводке 6 июля.".