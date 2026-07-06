В Харькове подорвался парень, трое погибших – Синегубов о сутках в регионе

В результате обстрелов Харькова, а также восьми населенных пунктов области трое людей погибли, еще 16 – пострадали, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали женщины 73, 75, 18 и 40 лет и мужчины 74, 59 и 58 лет; в г. Богодухов погибли мужчины 35 и 42 лет, пострадали женщины 26, 40 лет и 54-летний мужчина; в г. Изюм погиб 19-летний мужчина, пострадали женщины 48, 42, 39, 61 лет; в с. Ольховатка получили ранения 68-летняя женщина и 90-летний мужчина. В результате взрыва неизвестного устройства в г. Харьков пострадал 20-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

РСЗО;

четыре КАБа;

БпЛА типа «Герань-2»;

пять БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

43 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском и Изюмском районах области.