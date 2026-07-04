Сегодня 4 июля 2026: какой праздник и день в истории

4 июля в Украине – День Национальной полиции и День судебного эксперта. В этот день 1971 года в зоопарке Сан-Франциско родилась будущая мировая знаменитость – горилла Коко. В 2005-м NASA провело эксперимент, запустив снаряд по комете Темпеля-1. В 1941-м немцы арестовали и убили во Львове несколько десятков ученых — профессоров университета. В 1790-м родился английский геодезист Джордж Эверест, в честь которого назвали высшую точку мира. В 1776-м приняли Декларацию независимости США. В 1631-м открыли первое в мире агентство занятости.

Праздники и памятные даты 4 июля

4 июля в Украине – День Национальной полиции, День судебного эксперта и День васильков.

Первая суббота июля – это Международный день Днепра. Также на первую июльскую субботу приходятся: День посещения местных парков, Международный день плевания косточек от черешен и Международный день кооперативов.

В мире – День независимости США.

Также сегодня: День музыки в стиле кантри и День жарки яичницы на тротуаре.

4 июля в истории

4 июля 1631 года открыли первое в мире агентство занятости. «Пионерами» стали французы. Подробнее.

4 июля 1776 года Второй континентальный конгресс принял Декларацию независимости США. Подробнее.

4 июля 1790 года родился английский геодезист Джордж Эверест, в честь которого назвали высшую точку мира. На тот момент гора называлась Пик XV, а теперь известна как Эверест, или как Джомолунгма. Подробнее.

4 июля 1941 года нацисты вскоре после захвата Львова совершили массовые убийства интеллигенции (преимущественно – поляков). Подробнее.

4 июля 1971 года в зоопарке Сан-Франциско родилась будущая мировая знаменитость – горилла Коко.

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Чрезвычайно умное животное с помощью своей воспитательницы – аспирантки Стэнфордского университета Франсин «Пенни» Паттерсон – в течение жизни изучало язык жестов. Паттерсон и ее команда утверждали, что Коко научилась понимать около 2000 разговорных английских слов и использовала для общения примерно 1000 разных жестов американского жестового языка. Хотя сейчас ряд ученых выражает сомнения в реальных языковых способностях гориллы, фактом остается ее значительный интеллект. Он обратил на Коко внимание СМИ, сделав ее звездой публикаций и документальных фильмов. В 1978 году «селфи», которое сделала горилла, сфотографировав себя в зеркале, опубликовали на обложке «National Geographic».

Одна из подтвержденных и очень милых историй об этой горилле такова.

«В 1983 году Коко использовала язык жестов, чтобы попросить домашнюю кошку на Рождество. Вместо этого она получила мягкую игрушку, но Коко не играла с ней и жестами выразила свою грусть. Позже, на ее день рождения, исследователи принесли Коко котят и позволили ей выбрать одного. Она выбрала серо-белого котенка и назвала его Ол Болл (All Ball). Горилла по-матерински относилась к котенку, держа его на руках, как младенца, и прижимая к груди. Коко и Ол Болл появились на обложке National Geographic в январе 1985 года», – пишет проект «History».

Горилла прожила долгую жизнь. В 1974 году она переехала «в новые апартаменты» в Стэнфордском университете. А Пенни Паттерсон основала The Gorilla Foundation – общественную организацию, начальной целью которой было собрать деньги, чтобы выкупить Коко у зоопарка. Это удалось. После покупки фонд продолжал поддерживать исследование Паттерсон. Знаменитая горилла умерла в возрасте 46 лет – 19 июня 2018-го.

4 июля 2005 года NASA провело эксперимент, запустив снаряд по комете Темпеля-1. Подробнее.

4 июля 2023 года армия РФ нанесла ракетный удар по тыловому городу Харьковской области – Златополю. Подробнее.

Церковный праздник 4 июля

4 июля чтят память святителя Андрея, архиепископа Критского. Подробнее.

Народные приметы

Если весь день идет дождь, то весь июль будет дождливым.

Если до полудня прохладно, а после обеда жара, то погода в июле будет переменчивой.

Если смородина уже полностью созрела, то осень в этом году будет поздней и теплой.

Если утром на траве осталась роса, скоро будет гроза.

Что нельзя делать 4 июля

Нельзя брать деньги взаймы.

Нельзя отправляться в путешествие.

Не стоит планировать на этот день переезд в новое жилье или начало работы на новом месте.