Сегодня 4 июля: какой праздник и день в истории

4 июля в Украине – День национальной полиции и день судебного эксперта. В этот день год назад армия РФ нанесла ракетный удар по городу Первомайскому на Харьковщине. В 2005-м NASA провела эксперимент, запустив снаряд по комете Темпеля-1. В 1941-м немцы арестовали и убили во Львове несколько десятков ученых — профессоров университета. В 1790-м родился английский геодезист Джордж Эверест, в честь которого назвали высшую точку мира. В 1776-м приняли Декларацию независимости США. В 1631-м открыли первое в мире агентство занятости.

Праздники и памятные даты 4 июля

4 июля в Украине – День Национальной полиции и День судебного эксперта.

В мире: День музыки в стиле кантри, День независимости США.

Также отмечают: День жарки яичницы на тротуаре.

4 июля в истории

4 июля 1631 года открыли первое в мире агентство занятости. «Пионерами» стали французы. Подробнее.

4 июля 1776 года Второй континентальный конгресс принял Декларацию независимости США. Подробнее.

4 июля 1790 года родился английский геодезист Джордж Эверест, в честь которого назвали высшую точку мира. К тому моменту гора называлась Пик XV, а теперь известна как Эверест, или как Джомолунгма. Подробнее.

4 июля 1941 года нацисты вскоре после захвата Львова совершили массовые убийства интеллигенции (преимущественно – поляков). Подробнее.

4 июля 2005 года NASA провела эксперимент, запустив снаряд по комете Темпеля-1.

4 июля 2023 года армия РФ нанесла ракетный удар по тыловому городу Харьковской области – Первомайскому.

Взрыв раздался в 13:35. «Прилет» российского «Искандера» пришелся по району жилой застройки. В результате удара пострадали 43 человека, в том числе – 12 детей, самым маленьким из которых было три и девять месяцев. Повреждения получили 18 многоэтажек, рядом сгорели машины.

Церковный праздник 4 июля

4 июля чтят память святителя Андрея, архиепископа Критского. Святой Андрей был немым до семи лет, но получил дар после приобщения к Святым Тайнам. Первоначальное образование получил в Дамаске, познакомившись с логикой, риторикой и древней философией. В 14 лет поступил в Иерусалимскую обитель святого Саввы Освященного. Впоследствии его приняли в Иерусалимскую патриархию на должность писца. Затем стал дьяконам при большой Софийской церкви, руководил опекой сирот и стариков. При императоре Юстиниане II святого Андрея рукоположили в сан архиепископа Критского. Умер святитель мирно в 712 году.

Народные приметы

Если весь день идет дождь, то весь июль будет дождливым.

Если до полудня прохладно, а после обеда жара, то погода в июле будет переменчивой.

Если смородина уже полностью созрела, то осень в этом году будет поздней и теплой.

Если утром на траве осталась роса, скоро будет гроза.

Что нельзя делать 4 июля

Нельзя брать деньги взаймы.

Нельзя отправляться в путешествие.

Не стоит планировать на этот день переезд в новое жилье или начало работы на новом месте.