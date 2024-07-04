Сегодня 4 июля: какой праздник и день в истории
4 июля в Украине – День национальной полиции и день судебного эксперта. В этот день год назад армия РФ нанесла ракетный удар по городу Первомайскому на Харьковщине. В 2005-м NASA провела эксперимент, запустив снаряд по комете Темпеля-1. В 1941-м немцы арестовали и убили во Львове несколько десятков ученых — профессоров университета. В 1790-м родился английский геодезист Джордж Эверест, в честь которого назвали высшую точку мира. В 1776-м приняли Декларацию независимости США. В 1631-м открыли первое в мире агентство занятости.
Праздники и памятные даты 4 июля
4 июля в Украине – День Национальной полиции и День судебного эксперта.
В мире: День музыки в стиле кантри, День независимости США.
Также отмечают: День жарки яичницы на тротуаре.
4 июля в истории
4 июля 1631 года открыли первое в мире агентство занятости. «Пионерами» стали французы. Подробнее.
4 июля 1776 года Второй континентальный конгресс принял Декларацию независимости США. Подробнее.
4 июля 1790 года родился английский геодезист Джордж Эверест, в честь которого назвали высшую точку мира. К тому моменту гора называлась Пик XV, а теперь известна как Эверест, или как Джомолунгма. Подробнее.
4 июля 1941 года нацисты вскоре после захвата Львова совершили массовые убийства интеллигенции (преимущественно – поляков). Подробнее.
4 июля 2005 года NASA провела эксперимент, запустив снаряд по комете Темпеля-1.
4 июля 2023 года армия РФ нанесла ракетный удар по тыловому городу Харьковской области – Первомайскому.
Взрыв раздался в 13:35. «Прилет» российского «Искандера» пришелся по району жилой застройки. В результате удара пострадали 43 человека, в том числе – 12 детей, самым маленьким из которых было три и девять месяцев. Повреждения получили 18 многоэтажек, рядом сгорели машины.
Церковный праздник 4 июля
4 июля чтят память святителя Андрея, архиепископа Критского. Святой Андрей был немым до семи лет, но получил дар после приобщения к Святым Тайнам. Первоначальное образование получил в Дамаске, познакомившись с логикой, риторикой и древней философией. В 14 лет поступил в Иерусалимскую обитель святого Саввы Освященного. Впоследствии его приняли в Иерусалимскую патриархию на должность писца. Затем стал дьяконам при большой Софийской церкви, руководил опекой сирот и стариков. При императоре Юстиниане II святого Андрея рукоположили в сан архиепископа Критского. Умер святитель мирно в 712 году.
Народные приметы
Если весь день идет дождь, то весь июль будет дождливым.
Если до полудня прохладно, а после обеда жара, то погода в июле будет переменчивой.
Если смородина уже полностью созрела, то осень в этом году будет поздней и теплой.
Если утром на траве осталась роса, скоро будет гроза.
Что нельзя делать 4 июля
Нельзя брать деньги взаймы.
Нельзя отправляться в путешествие.
Не стоит планировать на этот день переезд в новое жилье или начало работы на новом месте.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 июля в Украине – День национальной полиции и день судебного эксперта. В этот день год назад армия РФ нанесла ракетный удар по городу Первомайскому на Харьковщине".