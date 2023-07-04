Сегодня 4 июля: какой праздник и день в истории

4 июля в Украине – День национальной полиции и день судебного эксперта. В этот день 1776 года приняли Декларацию независимости США. А в 1941-м немцы арестовали и убили во Львове несколько десятков ученых — профессоров университета.

Праздники и памятные даты 4 июля

4 июля в Украине — День Национальной полиции и День судебного эксперта.

В мире – День музыки кантри.

Также 4 июля отмечают День независимости США.

4 июля в истории

4 июля 1631 года открыто первое в мире агентство занятости. «Пионерами» стали французы. Агентство, которое к тому времени получило название Адресное бюро, заработало в Париже. Его основателем стал местный врач, журналист и филантроп Теофраст Ренодо. А инициатива получила поддержку на самом высоком уровне — со стороны короля и кардинала Ришелье. Бюро выпускало бюллетени объявлений, в которых каждый человек за определенную плату мог разместить свою информацию. Наиболее распространенными были объявления о поиске наемных рабочих. Таким образом бюро помогало работодателям осуществлять подбор персонала, сообщая в бюллетене о вакантных рабочих местах.

4 июля 1776 года Второй континентальный конгресс принял Декларацию независимости США.

Ведущим автором декларации был Томас Джефферсон. Документ провозглашал, что 13 колоний в Северной Америке становятся независимыми от Великобритании и аннулируют все политические связи с бывшей метрополией. Документ также содержит общие размышления относительно стремления человека к политической независимости и правомочия революции в борьбе за базовые права. Кроме того, в тексте перечислены «притеснения и узурпации», которые осуществляло правительство Великобритании в отношении колоний в Америке. Декларация независимости также утверждает, что существуют условия, при которых люди имеют право сменить правительство. Документ подписали все 55 депутатов Второго Континентального Конгресса и его президент.

4 июля 1790 года родился английский геодезист Джордж Эверест, в честь которого назвали самую высокую точку мира. На тот момент гора называлась Пик XV, а теперь известна либо как Эверест, либо как Джомолунгма.

Джордж Эверест работал в Британской Ост-Индской компании. Большую часть своей профессиональной жизни провел в Индии (с 1818 по 1843). Во время работы там зафиксировал самые высокие горные вершины Гималаев. Их высоту впоследствии измерил ученик Эвереста Эндрю Скотт Во. Именно он определил, что Пик XV – это самая высокая точка мира. А в 1865 году Королевское географическое общество присвоило этой горе имя Эвереста, хотя он выступал против этого.

4 июля 1941 года нацисты вскоре после захвата Львова совершили здесь массовые убийства интеллигенции (преимущественно — поляков). В ночь с 3 на 4 июля гестапо по спискам арестовало профессоров Львовского университета Яна Казимира (сейчас – Национальный университет им. Ивана Франко). А также членов их семей и всех, кто был в их квартирах. Сначала арестованных содержали в помещениях университета, а затем вывезли на расстрел. В общей сложности арестовали 28 ученых, из них выжил только один — профессор Францишек Гройер.

Квартиры убитых профессоров ограбили, а все, что не нашли ценным, – уничтожили.

4 июля 2005 года NASA провела эксперимент, запустив снаряд по комете Темпеля-1. Сама комета – из семейства Юпитера. Она была известна ученым еще с середины XIX века. Совершить на ней взрыв решили, чтобы изучить внутренние слои ядра кометы и оценить время его образования. Непосредственно 4 июля аппарат «Deep Impact» запустил по комете 370-килограммовый ударник с медным сердечником. Он был оснащен фотокамерой и снимал поверхность до момента столкновения. Взрыв на поверхности кометы был эквивалентен 4,8 тонны тротила. На ней возник кратер в 150 метров. А яркость небесного тела возросла в шесть раз. После столкновения мимо ядра на расстоянии около 500 км пролетел зонд, сфотографировавший выброшенный шлейф.

В 2011-м году последствия взрыва (которые частично не были видны из-за поднятой пыли) разведал аппарат «Stardust» — он пролетел мимо кометы всего в 181 км, сделав 82 снимка. Результаты эксперимента стали во многом неожиданностью для ученых. Оказалось, что ядро кометы содержало гораздо больше пыли и меньше льда, чем ожидалось. А также установили, что наружные слои кометы на 75% состоят из пустоты.

Церковный праздник 4 июля

4 июля христиане чтят память мученика Иулиана Тарсийского. Он родился в семье сенатора-язычника и его жены-христианки. После смерти мужа мать Иулиана крестила сына и воспитала в своей вере. Когда Иулиану исполнилось 18 лет, начались гонения на христиан императора Диоклетиана. Иулиана также схватили и привели к правителю Маркиану на суд. Там его долго уговаривали отречься от Христа. Но ни пытки, ни угрозы, ни обещания даров и почестей не убедили его. Целый год мученика водили по городам Киликийской области, в каждом из них допрашивали и жестоко пытали. А после этого бросили в тюрьму. Мать Иулиана следовала за сыном и молилась, чтобы Бог укрепил его в вере для мученического подвига. А, посетив сына в тюрьме, уговаривала его быть твердым в своей вере до конца. Когда Иулиан в очередной раз предстал перед правителем, тот начал хвалить его мать, считая, что та — язычница и, посещая сына в тюрьме, убеждала отречься от христианской веры. Но мать заявила, что она христианка. Тогда правитель отдал приказ отрубить ей ступни ног, чтоб она больше не могла идти за сыном. Женщина скончалась от ран. Иулиана же зашили в мешок, наполненный песком и ядовитыми гадами, и бросили в море. Его тело волны впоследствии вынесли на берег у Александрии, где его с честью похоронила местная христианка.

Народные приметы

Гроза 4 июля — к продолжительной непогоде.

Если после дождя ярко светит солнце, то к вечеру снова будет дождь.

Что нельзя делать 4 июля

Нельзя ссориться, особенно с близкими.

Нельзя опаздывать, особенно на свидание.

Не следует мыть пол и выносить мусор.