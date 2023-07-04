Сьогодні 4 липня: яке свято та день в історії

4 липня в Україні – День національної поліції та день судового експерта. Цього дня 1776 року ухвалили Декларацію незалежності США. А 1941-го німці заарештували та вбили у Львові кілька десятків учених – професорів університету.

Свята та пам’ятні дати 4 липня

4 липня в Україні – День Національної поліції та День судового експерта.

У світі – День музики кантрі.

Також 4 липня відзначають День Незалежності США.

4 липня в історії

4 липня 1631 року відкрито перше у світі агентство зайнятості. “Піонерами” стали французи. Агентство, яке на той час отримало назву Адресне бюро, запрацювало в Парижі. Його засновником став місцевий лікар, журналіст та філантроп Теофраст Ренодо. А ініціатива отримала підтримку на найвищому рівні – з боку короля та кардинала Рішельє. Бюро випускало бюлетені оголошень, у яких кожна людина за певну плату могла розмістити свою інформацію. Найбільш поширеними були оголошення пошуку найманих робочих. Таким чином, бюро допомагало роботодавцям здійснювати підбір персоналу, повідомляючи в бюлетені про вакантні робочі місця.

4 липня 1776 року Другий континентальний конгрес ухвалив Декларацію незалежності США.

Провідним автором декларації був Томас Джефферсон. Документ проголошував, що 13 колоній у Північній Америці стають незалежними від Великої Британії та анулюють усі політичні зв’язки з колишньою метрополією. Документ також містить загальні міркування щодо прагнення людини до політичної незалежності та правомочності революції у боротьбі за базові права. Крім того, у тексті перераховані “утиски та узурпації”, які здійснював уряд Великої Британії щодо колоній в Америці. Декларація незалежності також стверджує, що існують умови, за яких люди мають право змінити уряд. Документ підписали усі 55 депутатів Другого Континентального Конгресу та його президент.

4 липня 1790 року народився англійський геодезист Джордж Еверест, на честь якого назвали найвищу точку світу. На той момент гора називалася Пік XV, а тепер відома як Еверест, або як Джомолунгма.

Джордж Еверест працював у Британській Ост-Індській компанії. Більшість свого професійного життя провів у Індії (з 1818 по 1843). Під час роботи там зафіксував найвищі гірські вершини Гімалаїв. Їхню висоту згодом виміряв учень Евереста Ендрю Скотт Во. Саме він визначив, що Пік XV – це найвища точка світу. А в 1865 році Королівське географічне товариство надало цій горі ім’я Евереста, хоча він виступав проти цього.

4 липня 1941 року нацисти невдовзі після захоплення Львова вчинили тут масові вбивства інтелігенції (переважно – поляків). У ніч із 3 на 4 липня гестапо за списками заарештувало професорів Львівського університету Яна Казимира (зараз – Національний університет ім. Івана Франка). А також членів їхніх родин і всіх, хто був у їхніх квартирах. Спочатку заарештованих утримували у приміщеннях університету, а потім вивезли на розстріл. Загалом заарештували 28 вчених, з них вижив лише один – професор Францішек Ґроєр.

Квартири вбитих професорів пограбували, а все, що не знайшли цінним, – знищили.

4 липня 2005 року NASA провела експеримент, запустивши снаряд по кометі Темпеля-1. Сама комета – із сімейства Юпітера. Вона була відома вченим ще з середини XIX століття. Здійснити на ній вибух вирішили, щоб вивчити внутрішні шари ядра комети та оцінити час його утворення. Безпосередньо 4 липня апарат “Deep Impact” запустив по кометі 370-кілограмовий ударник із мідним осердям. Він був оснащений фотокамерою та знімав поверхню до моменту зіткнення. Вибух на поверхні комети був еквівалентний 4,8 тонни тротилу. На ній виник кратер 150 метрів. А яскравість небесного тіла зросла у шість разів. Після зіткнення повз ядро ​​на відстані близько 500 км пролетів зонд, який сфотографував викинутий шлейф.

У 2011-му році наслідки вибуху (які частково не було видно через піднятий пил) розвідав апарат “Stardust” – він пролетів повз комету всього в 181 км, зробивши 82 знімки. Результати експерименту стали багато в чому несподіванкою для вчених. Виявилося, що ядро ​​комети містило набагато більше пилу та менше льоду, ніж очікувалося. Також встановили, що зовнішні шари комети на 75% складаються з порожнечі.

Церковне свято 4 липня

4 липня християни вшановують пам’ять мученика Юлiана Тарсiйського. Він народився в родині сенатора-язичника та його жінки-християнки. Після смерті чоловіка мати Юліана хрестила сина та виховала у своїй вірі. Коли Юліану виповнилося 18 років, розпочалися гоніння на християн імператора Діоклетіана. Юліана також схопили та привели до правителя Маркіана на суд. Там його довго вмовляли зректися Христа. Але ні катування, ні погрози, ні обіцянки дарів та почестей не переконали його. Цілий рік мученика водили містами Кілікійської області, в кожному з них допитували та жорстоко катували. А після цього кинули до в’язниці. Мати Юліана йшла за сином і молилася, щоб Бог зміцнив його у вірі для мученицького подвигу. А, відвідавши сина у в’язниці, умовляла його бути твердим у своїй вірі до кінця. Коли Юліан вчергове представ перед правителем, той почав хвалити його мати, вважаючи, що та – язичниця та, відвідуючи сина у в’язниці, переконувала зректися християнської віри. Але мати заявила, що вона християнка. Тоді правитель наказав відрубати їй ступні ніг, щоб вона більше не могла іти за сином. Жінка померла від ран. А Юліана зашили в мішок, наповнений піском та отруйними гадами, й кинули в море. Його тіло хвилі згодом винесли на берег біля Олександрії, де його з честю поховала місцева християнка.

Народні прикмети

Гроза 4 липня – до тривалої негоди.

Якщо після дощу яскраво світить сонце, то ввечері знову буде дощ.

Що не можна робити 4 липня

Не можна сваритися, особливо з близькими.

Не можна спізнюватися, особливо на побачення.

Не слід мити підлогу та виносити сміття.