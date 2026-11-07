Live
  • Сб 07.11.2026
  • Харків  +0°С
  • USD 45.44
  • EUR 51.04

Нічний удар по Харкову: дрон РФ влучив у дах багатоповерхівки

Події 07:10   07.11.2026
Олена Нагорна
Підпишіться на нас в Google
Нічний удар по Харкову: дрон РФ влучив у дах багатоповерхівки Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Російський дрон у ніч проти 7 листопада влучив у дев’ятиповерховий будинок у Київському районі Харкова.

Про “приліт” повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, влучання припало в дах будинку. Про постраждалих інформації не було.

Нагадаємо, у період з 16:00 до 18:00 6 листопада російські дрони також тероризували Харків. Перші два влучили в Київському районі, й у другому випадку отримала поранення людина. Третій дрон поцілив по парковці біля одного з універмагів Салтівського району. Були пошкоджені шість автівок, житло не постраждало.

Читайте також: Нерівномірні відключення у Харкові та вирок зраднику – підсумки 6 листопада

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова – головне за 7 листопада: нічний “приліт” у дім та перший сніг
Новини Харкова – головне за 7 листопада: нічний “приліт” у дім та перший сніг
07.11.2026, 07:57
Сьогодні 7 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 листопада 2026: яке свято та день в історії
07.11.2026, 06:00
Нічний удар по Харкову: дрон РФ влучив у дах багатоповерхівки
Нічний удар по Харкову: дрон РФ влучив у дах багатоповерхівки
07.11.2026, 07:10
Сьогодні 7 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 листопада: яке свято та день в історії
07.11.2023, 06:00
Як відключатимуть світло 7 листопада на Харківщині – графіки
Як відключатимуть світло 7 листопада на Харківщині – графіки
06.11.2026, 20:58
Перший сніг випав уночі під Харковом (фото)
Перший сніг випав уночі під Харковом (фото)
07.11.2026, 07:39

Новини за темою:

07.11.2026
Новини Харкова – головне за 7 листопада: нічний “приліт” у дім та перший сніг
07.11.2026
Перший сніг випав уночі під Харковом (фото)
06.11.2026
Нерівномірні відключення в Харкові та вирок зраднику – підсумки 6 листопада
06.11.2026
Київський район Харкова атакувала РФ: удар по авто, постраждалий (доповнено)
06.11.2026
Була у Харкові й знімалась у “МастерШеф” замість лікування: підозра військовій


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Нічний удар по Харкову: дрон РФ влучив у дах багатоповерхівки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2026 в 07:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський дрон у ніч проти 7 листопада влучив у дев’ятиповерховий будинок у Київському районі Харкова.".