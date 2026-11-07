Нічний удар по Харкову: дрон РФ влучив у дах багатоповерхівки

Російський дрон у ніч проти 7 листопада влучив у дев’ятиповерховий будинок у Київському районі Харкова.

Про “приліт” повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, влучання припало в дах будинку. Про постраждалих інформації не було.

Нагадаємо, у період з 16:00 до 18:00 6 листопада російські дрони також тероризували Харків. Перші два влучили в Київському районі, й у другому випадку отримала поранення людина. Третій дрон поцілив по парковці біля одного з універмагів Салтівського району. Були пошкоджені шість автівок, житло не постраждало.