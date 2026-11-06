100 км трубопроводів і 71 млн грн економії: Терехов про проєкт зі Швейцарією

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону детально розповів про модернізацію тепломереж за підтримки Швейцарії.

“Були дуже серйозні перемовини ще у Гданську, коли я там перебував, ми домовились з урядом Швейцарії, з економічною місією Швейцарії, компанією “SECO”, щоб вони виділили кошти для переобладнання системи теплопостачання по місту Харків. В рамках цієї угоди буде перекладено 100 км магістральних трубопроводів і це дасть можливість зекономити нам близько 71 млн грн щороку. Цей проєкт розрахований на два роки. Для нас він дуже важливий”, – зазначив міський голова.

Він також додав, що це вже не перший досвід Харкова співпраці зі Швейцарією. Був проєкт, коли місту виділили кошти для того, щоб вставити вікна.

“Це вікна у місцях загального користування. І ми вже тільки по першому проєкту вставили 11,6 тис. таких вікон. Це дуже важливо, і цей проєкт ми продовжуємо. І ми вже обговорили другий етап цього проєкту і на другому етапі є можливість у нас отримати майже 33 тисячі вікон”, – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»