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100 км трубопроводов и 71 млн грн экономии: Терехов о проекте со Швейцарией

Общество 14:23   06.11.2026
Виктория Яковенко
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100 км трубопроводов и 71 млн грн экономии: Терехов о проекте со Швейцарией

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подробно рассказал о модернизации теплосетей при поддержке Швейцарии.

«Были очень серьезные переговоры еще в Гданьске, когда я там находился, мы договорились с правительством Швейцарии, с экономической миссией Швейцарии, компанией «SECO», чтобы они выделили средства для переоборудования системы теплоснабжения по городу Харьков. В рамках этого соглашения будет переложено 100 км магистральных трубопроводов и это позволит сэкономить нам около 71 млн грн ежегодно. Этот проект рассчитан на два года. Для нас он очень важен”, – отметил городской голова.

Он также добавил, что это уже не первый опыт Харькова в сотрудничестве со Швейцарией. Был проект, когда городу выделили средства для того, чтобы вставить окна.

«Это окна в местах общего пользования. И мы уже только по первому проекту вставили 11,6 тыс. таких окон. Это очень важно, и этот проект мы продолжаем. И мы уже обсудили второй этап этого проекта и на втором этапе есть возможность у нас получить почти 33 тысяч окон», — сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Меньше расходов: Харьков модернизирует теплосети при поддержке Швейцарии

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 14:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подробно рассказал о модернизации теплосетей при поддержке Швейцарии.".