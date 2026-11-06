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Целая семья пострадала на Изюмщине из-за ударов врага – били авиабомбами

Происшествия 09:42   06.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Целая семья пострадала на Изюмщине из-за ударов врага – били авиабомбами

В Харьковской облпрокуратуре установили, что с 21:30 до 21:50 накануне, 5 ноября, россияне обстреливали Изюм и район авиабомбами. 

«Повреждены частные и многоквартирные жилые дома, магазины. Ранения получили две женщины и мужчина. По предварительным данным, применены авиационные бомбы ФАБ с модулями УМПК», – уточнили правоохранители.

Последствия обстрелов Харьковщины 6 ноября

Ночью 6 ноября обстрелы продолжились. Около 01:00 россияне атаковали село Ивановка Изюмского района. Там в результате «прилетов» пострадала целая семья – это 46-летний мужчина, 41-летняя женщина, их 18-летний сын и трехлетняя дочь

Последствия обстрелов Харьковщины 6 ноября

«При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 09:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре установили, что с 21:30 до 21:50 накануне, 5 ноября, россияне обстреливали Изюм и район авиабомбами. ".