Ціла родина постраждала на Ізюмщині через удари ворога – били авіабомбами

У Харківській облпрокуратурі встановили, що з 21:30 до 21:50 напередодні, 5 листопада, росіяни обстрілювали Ізюм та район авіабомбами.

“Пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також магазини. Поранень дістали двоє жінок та чоловік. За попередніми даними, застосовано авіаційні бомби ФАБ з модулями УМПК”, – уточнили правоохоронці.

Вночі 6 листопада обстріли продовжилися. Близько 01:00 росіяни атакували село Іванівка Ізюмського району. Там внаслідок “прильотів” постраждала ціла родина – це 46-річний чоловік, 41-річна жінка, їхній 18-річний син та трирічна донька.

“За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.