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Де були бої на Харківщині, повідомили в Генштабі

Україна 08:05   06.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Де були бої на Харківщині, повідомили в Генштабі Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині було шість боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ. 

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували чотири рази біля Малої Вовчої, Охрімівки та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському – СОУ відбили дві атаки ворога у районі Радьківки.

“Протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень. Учора противник завдав 79 авіаційних ударів та скинув 235 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7093 дрони-камікадзе та здійснили 2794 обстріли населених пунктів і позицій наших військ”, – зазначили в повідомленні.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 08:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було шість боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ. ".