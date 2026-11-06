Де були бої на Харківщині, повідомили в Генштабі

Протягом минулої доби на Харківщині було шість боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували чотири рази біля Малої Вовчої, Охрімівки та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському – СОУ відбили дві атаки ворога у районі Радьківки.

“Протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень. Учора противник завдав 79 авіаційних ударів та скинув 235 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7093 дрони-камікадзе та здійснили 2794 обстріли населених пунктів і позицій наших військ”, – зазначили в повідомленні.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян: