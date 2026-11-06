Новини Харкова – головне 6 листопада: як минула ніч

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07:30

КАБи та безпілотники летіли вночі на Харківщину

Перші ударні безпілотники цієї ночі з’явилися над Харківщиною близько 00:20 – вони летіли курсом на Дніпровську область, а незабаром – і на Зміїв.

Ближче до 01:00 БпЛА летіли у бік Берестина, а потім – і на Краснопавлівку. А о 02:49 Повітряні сили ЗСУ попередили про грозу застосування авіабомб для прифронтових областей. Вже о 03:03 КАБи полетіли на Харківщину.

Після чого до самого ранку українські захисники не повідомляли про нові загрози для Харкова та області.