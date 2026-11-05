У Центральному парку планують відремонтувати три атракціони за 2,4 мільйона
Центральний парк Харкова оголосив три тендери на загальну суму 2,4 мільйона гривень на ремонт атракціонів. Про це стало відомо із системи публічних закупівель ProZorro.
Восени у парку вирішили провести поточний ремонт електродвигунів приводу обертання на трьох атракціонах. Аукціони заплановані на 20 листопада, а ремонт – до кінця року, пише Харківський антикорупційний центр.
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Нагадаємо, з початку повномасштабної війни у Центральному парку зафіксували понад 70 влучень. Більшість припало на 2022 рік. По парку летіли ракети та снаряди, випущені з РСЗВ. Також раніше у парку заявляли, що не розглядають жодного формату поновлення роботи атракціонів.