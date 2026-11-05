Live
  • Чт 05.11.2026
  • Харків  +3°С
  • USD 45.54
  • EUR 51.25

У Центральному парку планують відремонтувати три атракціони за 2,4 мільйона

Економіка 20:59   05.11.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
У Центральному парку планують відремонтувати три атракціони за 2,4 мільйона

Центральний парк Харкова оголосив три тендери на загальну суму 2,4 мільйона гривень на ремонт атракціонів. Про це стало відомо із системи публічних закупівель ProZorro.

Восени у парку вирішили провести поточний ремонт електродвигунів приводу обертання на трьох атракціонах. Аукціони заплановані на 20 листопада, а ремонт – до кінця року, пише Харківський антикорупційний центр.

Читайте також: Харків’янин воював на боці РФ і потрапив у полон під Вовчанськом: СБУ

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни у ​​Центральному парку зафіксували понад 70 влучень. Більшість припало на 2022 рік. По парку летіли ракети та снаряди, випущені з РСЗВ. Також раніше у парку заявляли, що не розглядають жодного формату поновлення роботи атракціонів.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Підземну лікарню добудовують на Харківщині — Синєгубов
Підземну лікарню добудовують на Харківщині — Синєгубов
05.11.2026, 21:21
Чорний Land Cruiser 2026 року хочуть мати у Лозівській райраді: тендер
Чорний Land Cruiser 2026 року хочуть мати у Лозівській райраді: тендер
05.11.2026, 19:41
Брати участь у відновленні житла у Харкові запропонували французам – мерія
Брати участь у відновленні житла у Харкові запропонували французам – мерія
05.11.2026, 18:58
“У трусах кудись йти?”: власник акваклубу в Харкові про вимоги до укриттів
“У трусах кудись йти?”: власник акваклубу в Харкові про вимоги до укриттів
05.11.2026, 17:20
“Працюємо в повний нуль”: історія харківського клубу “Волна” на Жуковського
“Працюємо в повний нуль”: історія харківського клубу “Волна” на Жуковського
05.11.2026, 14:10
Харків’янину загрожує вісім років за спробу фіктивного працевлаштування
Харків’янину загрожує вісім років за спробу фіктивного працевлаштування
05.11.2026, 17:18

Новини за темою:

05.11.2026
Чорний Land Cruiser 2026 року хочуть мати у Лозівській райраді: тендер
30.10.2026
Ніколи не було так страшно: руфер підкорив «зірку» біля Центрального парку 📹
26.10.2026
Чи повернуть свята? У Центральному парку Харкова ставлять укриття на 50 місць
14.10.2026
Лебеді переїхали з Центрального парку Харкова: де зимуватимуть птахи
11.08.2026
Книги, обпалені через удар РФ: особлива полиця з’явилась у Центральному парку


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Центральному парку планують відремонтувати три атракціони за 2,4 мільйона», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 20:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центральний парк Харкова оголосив три тендери на загальну суму 2,4 мільйона гривень на ремонт атракціонів. Про це стало відомо із системи ProZorro.".