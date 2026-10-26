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Чи повернуть свята? У Центральному парку Харкова ставлять укриття на 50 місць

Оригінально 17:20   26.10.2026
Олена Нагорна
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Чи повернуть свята? У Центральному парку Харкова ставлять укриття на 50 місць Фото пресслужби КП “Центральний парк”

У Центральному парку Харкова розпочалися роботи із встановлення залізобетонного укриття. Розраховану на пів сотні людей захисну споруду монтують за Американськими гірками.

Як розповів МГ «Об’єктив» речник КП «Центральний парк» Андрій Кравченко, укриття встановлюють не на центральній алеї, а саме біля озера та інклюзивного дитячого майданчика, бо під час війни саме там прогулюється та відпочиває найбільше відвідувачів. Монтажем модульної конструкції займаються фахівці підприємства-виробника.

«Сьогодні в нас почали монтувати укриття. Це міський проєкт. Сертифіковані укриття, які вже встановлені в багатьох містах нашої країни. Вони перевірені фахівцями ДСНС, і було доведено, що вони здатні витримувати вибухову хвилю, затримувати уламки», — розповів Кравченко.

Конструкція розрахована на перебування до 50 людей і матиме окремий простір для відвідувачів на кріслах колісних та з дитячими візочками. Монтажні роботи обіцяють закінчити до четверга. Надалі усередині проведуть електрику, автономне освітлення, встановлять місця для сидіння, засоби пожежогасіння й аптечку. Аби відвідувачі могли швидко знайти укриття під час тривоги, по всьому парку розмістять відповідні вказівники.

Фото пресслужби КП “Центральний парк”

За чистотою та порядком у приміщенні, аби недобросовісні відвідувачі не перетворили його на туалет, стежитимуть прибиральниці та служба охорони парку.

«На щастя, це укриття розташоване на території нашого комунального підприємства. Випадки, коли якісь маргінали заходили до нас, — поодинокі й не систематичні. Щодо відеонагляду, це питання ми пропрацьовуємо. Скоріше за все буде встановлено, але треба зрозуміти, як ці камери працюватимуть та яка мета їх розміщення. Це, можливо, з’явиться в майбутньому», — зауважив речник КП.

Кравченко наголосив, що поява укриття не передбачає відновлення будь-яких масових заходів на території парку — підприємство свідомо утримується від їх проведення з міркувань безпеки.

«Перш за все, це для того, щоб люди, які відвідують Центральний парк, мали можливість, в разі потреби, зайти до сертифікованого укриття і тут перечекати можливу небезпеку», — пояснив речник КП.

Фото пресслужби КП “Центральний парк”

Він додав, що у разі попиту подібні захисні споруди у майбутньому можуть з’явитися і в інших парках та скверах Харкова — комунальники ініціюватимуть це питання перед міськрадою.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2026 в 17:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Центральному парку Харкова розпочалися роботи із встановлення залізобетонного укриття. Розраховану на пів сотні людей захисну споруду монтують за Американськими гірками.".