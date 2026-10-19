Сьогодні 19 жовтня 2026: яке свято та день в історії

19 жовтня – Всеукраїнський день відповідальності людини. У цей день 2005 року в Багдаді розпочався суд над Саддамом Хусейном. У 1962-му суд виніс вирок убивці Степана Бандери. У 1956-му СРСР та Японія підписали декларацію про припинення стану війни. У 1955-му радянські війська залишили територію Австрії. У 1918-му проголосили Західноукраїнську народну республіку. У 1813-му армія Наполеона зазнала поразки у Битві народів. У 1781-му армія США виграла останню битву у Війні за незалежність. А в 1453-му капітуляцією Англії завершилася Столітня війна.

Свята та пам’ятні дати 19 жовтня

19 жовтня в Україні – Всеукраїнський день відповідальності людини.

У світі – Всесвітній день здоров’я суглобів і кісток у дітей.

Також сьогодні: Міжнародний день джину з тоніком, День «Оцініть своє життя», День обізнаності про ЛГБТ-центри.

19 жовтня в історії

19 жовтня 1453 року англійці капітулювали в Бордо. Цим завершилася Столітня війна, яка насправді тривала 116 років. Докладніше.

19 жовтня 1781 року армія США взяла Йорктаун у Вірджинії. Докладніше.

19 жовтня 1813 року поразкою армії Наполеона завершилася Битва народів.

19 жовтня 1918 року у Львові проголосили утворення Західноукраїнської народної республіки. Докладніше.

19 жовтня 1955 року радянські війська остаточно вийшли з окупаційної зони Австрії. Докладніше.

19 жовтня 1956 року СРСР та Японія підписали декларацію про припинення стану війни та відновлення дипломатичних відносин. Докладніше.

19 жовтня 1962 року суд у ФРН виніс вирок агенту КДБ Богдану Сташинському – вбивці Степана Бандери та Лева Ребета. Докладніше.

19 жовтня 2005 року в Багдаді розпочався суд над Саддамом Хусейном. П’ятого президента та диктатора Іраку судили за злочини проти людяності. Докладніше.

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Церковне свято 19 жовтня

19 жовтня вшановують пам’ять пророка Іоїля. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 19 жовтня випав сніг, то наступне літо буде теплим.

Якщо уранці небо жовтого кольору – незабаром підуть дощі.

Що не можна робити 19 жовтня

Не можна залишати сушити речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося.

Не можна відмовляти у милостині.