Live
  • Пн 19.10.2026
  • Харків  +12°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.5

Сьогодні 19 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   19.10.2026
Оксана Горун
Підпишіться на нас в Google
Сьогодні 19 жовтня 2026: яке свято та день в історії

19 жовтня – Всеукраїнський день відповідальності людини. У цей день 2005 року  в Багдаді розпочався суд над Саддамом Хусейном. У 1962-му суд виніс вирок убивці Степана Бандери. У 1956-му СРСР та Японія підписали декларацію про припинення стану війни. У 1955-му радянські війська залишили територію Австрії. У 1918-му проголосили Західноукраїнську народну республіку. У 1813-му армія Наполеона зазнала поразки у Битві народів. У 1781-му армія США виграла останню битву у Війні за незалежність. А в 1453-му капітуляцією Англії завершилася Столітня війна.

Свята та пам’ятні дати 19 жовтня

19 жовтня в Україні – Всеукраїнський день відповідальності людини.

У світі – Всесвітній день здоров’я суглобів і кісток у дітей.

Також сьогодні: Міжнародний день джину з тоніком, День «Оцініть своє життя»,  День обізнаності про ЛГБТ-центри.

19 жовтня в історії

19 жовтня 1453 року  англійці капітулювали в Бордо. Цим завершилася Столітня війна, яка насправді тривала 116 років. Докладніше.

19 жовтня 1781 року армія США взяла Йорктаун у Вірджинії. Докладніше.

Битва за Йорктаун у США
Картина «Облога Йорктауна» роботи Огюста Кудери. Джерело: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Couder_Yorktown_Versailles.JPG

19 жовтня 1813 року поразкою армії Наполеона завершилася Битва народів.

19 жовтня 1918 року у Львові проголосили утворення Західноукраїнської народної республіки. Докладніше.

19 жовтня 1955 року радянські війська остаточно вийшли з окупаційної зони Австрії. Докладніше.

19 жовтня 1956 року СРСР та Японія підписали декларацію про припинення стану війни та відновлення дипломатичних відносин. Докладніше.

19 жовтня 1962 року суд у ФРН виніс вирок агенту КДБ Богдану Сташинському – вбивці Степана Бандери та Лева РебетаДокладніше.

19 жовтня 2005 року в Багдаді розпочався суд над Саддамом Хусейном. П’ятого президента та диктатора Іраку судили за злочини проти людяності. Докладніше.

Церковне свято 19 жовтня

19 жовтня вшановують пам’ять пророка Іоїля. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 19 жовтня випав сніг, то наступне літо буде теплим.

Якщо уранці небо жовтого кольору – незабаром підуть дощі.

Що не можна робити 19 жовтня

Не можна залишати сушити речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося.

Не можна відмовляти у милостині.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова — головне за 19 жовтня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 19 жовтня: як минула ніч
19.10.2026, 07:18
Сьогодні 19 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 жовтня 2026: яке свято та день в історії
19.10.2026, 06:00
Дрон РФ влетів у дах багатоповерхівки на Салтівці: подробиці від Терехова
Дрон РФ влетів у дах багатоповерхівки на Салтівці: подробиці від Терехова
18.10.2026, 23:31
Пенсіонеру у Харкові поліція заборонила наближатися до дружини
Пенсіонеру у Харкові поліція заборонила наближатися до дружини
18.10.2026, 20:50
Новини Харкова – головне за 18 жовтня: “прильоти” БпЛА та деталі спецоперації
Новини Харкова – головне за 18 жовтня: “прильоти” БпЛА та деталі спецоперації
18.10.2026, 23:32
Затримання диверсанта РФ на Салтівці: у «Хартії» розкрили деталі спецоперації
Затримання диверсанта РФ на Салтівці: у «Хартії» розкрили деталі спецоперації
18.10.2026, 17:32

Новини за темою:

18.10.2026
Сьогодні 18 жовтня 2026: яке свято та день в історії
17.10.2026
Сьогодні 17 жовтня 2026: яке свято та день в історії
16.10.2026
Сьогодні 16 жовтня 2026: яке свято та день в історії
15.10.2026
Сьогодні 15 жовтня 2026: яке свято та день в історії
14.10.2026
Сьогодні 14 жовтня 2026: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 19 жовтня 2026: яке свято та день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 жовтня – Всеукраїнський день відповідальності людини. У цей день 2005 року  в Багдаді розпочався суд над Саддамом Хусейном".