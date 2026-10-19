Сьогодні 19 жовтня 2026: яке свято та день в історії
19 жовтня – Всеукраїнський день відповідальності людини. У цей день 2005 року в Багдаді розпочався суд над Саддамом Хусейном. У 1962-му суд виніс вирок убивці Степана Бандери. У 1956-му СРСР та Японія підписали декларацію про припинення стану війни. У 1955-му радянські війська залишили територію Австрії. У 1918-му проголосили Західноукраїнську народну республіку. У 1813-му армія Наполеона зазнала поразки у Битві народів. У 1781-му армія США виграла останню битву у Війні за незалежність. А в 1453-му капітуляцією Англії завершилася Столітня війна.
Свята та пам’ятні дати 19 жовтня
19 жовтня в Україні – Всеукраїнський день відповідальності людини.
У світі – Всесвітній день здоров’я суглобів і кісток у дітей.
Також сьогодні: Міжнародний день джину з тоніком, День «Оцініть своє життя», День обізнаності про ЛГБТ-центри.
19 жовтня в історії
19 жовтня 1453 року англійці капітулювали в Бордо. Цим завершилася Столітня війна, яка насправді тривала 116 років. Докладніше.
19 жовтня 1781 року армія США взяла Йорктаун у Вірджинії. Докладніше.
19 жовтня 1813 року поразкою армії Наполеона завершилася Битва народів.
19 жовтня 1918 року у Львові проголосили утворення Західноукраїнської народної республіки. Докладніше.
19 жовтня 1955 року радянські війська остаточно вийшли з окупаційної зони Австрії. Докладніше.
19 жовтня 1956 року СРСР та Японія підписали декларацію про припинення стану війни та відновлення дипломатичних відносин. Докладніше.
19 жовтня 1962 року суд у ФРН виніс вирок агенту КДБ Богдану Сташинському – вбивці Степана Бандери та Лева Ребета. Докладніше.
19 жовтня 2005 року в Багдаді розпочався суд над Саддамом Хусейном. П’ятого президента та диктатора Іраку судили за злочини проти людяності. Докладніше.
Церковне свято 19 жовтня
19 жовтня вшановують пам’ять пророка Іоїля. Докладніше.
Народні прикмети
Якщо 19 жовтня випав сніг, то наступне літо буде теплим.
Якщо уранці небо жовтого кольору – незабаром підуть дощі.
Що не можна робити 19 жовтня
Не можна залишати сушити речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося.
Не можна відмовляти у милостині.