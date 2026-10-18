Хто контролює Куп’янськ і де збрехав Герасимов – дані Трегубова (відео)

Українські військові контролюють південну та центральну частини Куп’янська, тоді як росіяни все ще присутні на півночі міста, переважно в одноповерховій забудові, розповів в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, можливість супротивника отримувати підкріплення в місті повністю залежить від погоди: у нелітну погоду росіяни намагаються проводити інфільтраційні дії, а коли в небі працюють українські БпЛА — окупанти зазнають суттєвих проблем.

«Нормального сухопутного контролю над північчю міста, умовно, над Голубівкою, зараз у нас немає. У нас є частковий вогневий контроль, але він залежить від того, чи є безпосередньо БпЛА в небі, чи є можливість ефективно виявляти та вражати», — зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон

Речник наголосив, що перспектива повного витіснення росіян із Куп’янська залежить від битви за північні околиці (зокрема Голубівку) та успіхів підрозділів ЗСУ, зокрема бригади «Хартія», які витискають супротивника з правого берега річки Оскіл. Зараз військові РФ намагаються відновити втрачені позиції та проводять інфільтрацію в бік Радьківки.



“Тобто вони намагаються просто відновити те, що втратило до цього. Хоча, там дуже смішна іронія з кореляцією російських заяв, причому абсолютно офіційних, на вищому рівні, і реальності. Герасимов (начальник Генштабу РФ — ред.) розповідає про те, що не те що Радьківка давно взята, а й населені пункти за Радьківкою взяті, і йдеться про наступ на Шевченкове… Я відмотав мапу і знайшов цей населений пункт за 30 км від реальної лінії бойового зіткнення. За 30 км”, – наголосив Трегубов.

Окрім цього, речник нагадав про випадки використання цивільних під час виходу окупантів із Куп’янська.

«Кілька таких акцій поспіль впродовж двох тижнів приблизно. Спочатку це було схоже на відведення просто власних сил, потім двічі це було схоже більше на провокації. Коли вже не виходили їхні сили, виходили цивільні, і по цивільних було нанесено удари. Один раз мінометний з жертвами, один раз після цього вже дроновий, але дрон без заряду і без жертв, просто для красивої картинки», — розповів Трегубов.