Спікер УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що підозру у колабораціонізмі отримала 65-річна мешканка Куп’янського району.

За версією слідства, жінка могла брати участь у постановочному відео для російської політпартії “Єдина Росія” під час окупації Куп’янщини.

“Під час тимчасової окупації району у 2022 році жінка працювала на підприємстві нафтогазового комплексу, який був створений окупаційною адміністрацією держави-агресора на захопленій території Харківщини. Напередодні звільнення регіону восени 2022 року вона втекла з Куп’янщини на територію держави-агресора і там розпочала протиправну пропагандистську діяльність. Щоб вислужитися перед окупантами та отримувати від них гроші вона «роздавала» інтерв’ю прокремлівським інформагентствам, в яких виправдовувала російське вторгнення в Україну”, – встановили силовики.

Одне з таких інтерв’ю жінка за даними слідства дала інформаційному порталу, який є офіційним інформресурсом політичної партії “Єдина Росія”.

Експерти з’ясували, що підозрювана хвалила російських окупантів, відзначаючи їхню турботу про місцеве населення. При цьому ЗСУ звинувачувала у вбивствах. Окремо вона розкритикувала й українське керівництво, стверджуючи, що рівень життя був гіршим, ніж після окупації. Отриману інформацію поширили пропагандисти та показали як позицію більшості українців.

“Ініційована Службою безпеки комплексна судова експертиза відео-, звукозапису та психолого-лінгвістична (семантико-текстуальна) експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисниці. На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів фігурантці заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації)“, – додали у СБУ.

Тепер жінці загрожує вісім років ув’язнення з конфіскацією майна.