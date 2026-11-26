У Харківській облпрокуратурі встановили, що вранці 26 листопада два райони в Харкові атакували російські “шахеди”.

“Влучання зафіксовано у 15-й поверх 16-поверхового житлового будинку в Новобаварському районі міста. Загинули чоловік і жінка”, – уточнили у прокуратурі.

Близько 05:30 ще один “шахед” вдарив по Холодногірському району. Пошкоджено АЗС, будівлю спортивного комплексу. Дві мешканки віком 18 та 39 років зазнали гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали 26 листопада близько 05:15. Мер Ігор Терехов поінформував: російський дрон вдарив по багатоповерхівці в Новобаварському районі. Після чого «приліт» зафіксували також у Холодногірському. У Новобаварському районі палала квартира на 15 поверсі, також була інформація про заблокованих під завалами людей. Відомо про трьох постраждалих, писав Терехов. Незабаром міський голова повідомив про першого загиблого, а за деякий час знайшли тіло ще однієї жертви.

У ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили: у Новобаварському районі прилетіло по 16-поверховому будинку. На 15-му поверсі розпочалася пожежа. Під час її ліквідації рятувальники знайшли тіла двох людей.