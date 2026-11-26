У зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через російські обстріли, сьогодні, 26 листопада, в Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили в АТ “Харківобленерго”.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 13:00-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 02:30-06:00; 12:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 12:00-16:30

3.1 06:00-09:30; 13:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

6.1 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.2 09:30-13:00; 20:00-23:30

Перелік адрес по чергах – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).