В связи со сложной ситуации в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за российских обстрелов, сегодня, 26 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 13:00-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 02:30-06:00; 12:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 12:00-16:30

3.1 06:00-09:30; 13:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

6.1 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.2 09:30-13:00; 20:00-23:30

Перечень адресов по очередям – здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).