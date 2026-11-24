В связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме сегодня, 24 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключения света, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 06:00-15:30; 19:00-22:30

2.1 08:30-15:30; 19:00-22:30

2.2 08:30-15:30; 19:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-20:00; 22:30-24:00

3.2 01:30-05:00; 15:30-20:00; 22:30-24:00

4.1 15:30-20:00; 22:30-24:00

4.2 15:30-19:00; 20:00-24:00

5.1 05:00-08:30; 15:30-19:00

5.2 05:00-08:30; 15:30-19:00

6.1 06:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 06:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Перечень адресов по очередям – здесь. Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).