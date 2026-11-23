18 ударов за неделю: чем чаще всего били по Харькову, сообщил Терехов
На прошлой неделе Харьков пережил 18 обстрелов. Пострадали 27 человек, среди них двое детей. Погибших нет, сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его данным, накануне вечером российский дрон попал в детсад в Немышлянском районе. Здание получило серьезные разрушения.
«Дрон сразрушил часть держательных конструкций, повредил фасад. Взрывная волна вынесла около сотни окон и десятки дверей. В многоэтажках рядом тоже вылетели стекла. Там мы со вчерашнего дня убираем стекло и обломки и закрываем окна», — рассказал городской голова.
За семь дней оккупанты атаковали семь районов Харькова, уточнил Терехов. На Салтовке дрон попал в аптеку. В Шевченковском районе один беспилотник попал в девятиэтажку, другой – в корпус больницы неотложной помощи. В Холодногорском районе спасатели потушили пожар на крыше гостиницы, в Новобаварском – горело предприятие. В Киевском районе после попадания БпЛА загорелась легковушка, в Индустриальном — грузовик.
«Чаще всего враг применял реактивные «Шахеды» и «Молнии». Запускал также FPV-дроны, обычный «Шахед», «Италмас», бил из «Торнадо-С». Под воздушной тревогой мы провели 79 часов 30 минут. Почти половину недели. Благодаря тому, что Харьков получает уведомление отдельно, это почти на 66 часов меньше, чем в области», – добавил мэр.
Утром, отметил Терехов, пока коммунальщики закрывали окна после воскресных взрывов, другие бригады КП уже ехали на новые вызовы. В этот раз россияне ударили по Индустриальному, Шевченковскому и Основянскому районам. Есть пострадавшие и поврежденное жилье.