На прошлой неделе Харьков пережил 18 обстрелов. Пострадали 27 человек, среди них двое детей. Погибших нет, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его данным, накануне вечером российский дрон попал в детсад в Немышлянском районе. Здание получило серьезные разрушения.

«Дрон сразрушил часть держательных конструкций, повредил фасад. Взрывная волна вынесла около сотни окон и десятки дверей. В многоэтажках рядом тоже вылетели стекла. Там мы со вчерашнего дня убираем стекло и обломки и закрываем окна», — рассказал городской голова.

За семь дней оккупанты атаковали семь районов Харькова, уточнил Терехов. На Салтовке дрон попал в аптеку. В Шевченковском районе один беспилотник попал в девятиэтажку, другой – в корпус больницы неотложной помощи. В Холодногорском районе спасатели потушили пожар на крыше гостиницы, в Новобаварском – горело предприятие. В Киевском районе после попадания БпЛА загорелась легковушка, в Индустриальном — грузовик.

«Чаще всего враг применял реактивные «Шахеды» и «Молнии». Запускал также FPV-дроны, обычный «Шахед», «Италмас», бил из «Торнадо-С». Под воздушной тревогой мы провели 79 часов 30 минут. Почти половину недели. Благодаря тому, что Харьков получает уведомление отдельно, это почти на 66 часов меньше, чем в области», – добавил мэр.

Утром, отметил Терехов, пока коммунальщики закрывали окна после воскресных взрывов, другие бригады КП уже ехали на новые вызовы. В этот раз россияне ударили по Индустриальному, Шевченковскому и Основянскому районам. Есть пострадавшие и поврежденное жилье.