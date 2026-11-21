21 ноября в Украине – День Достоинства и Свободы. В этот день в 2004 и 2013 годах в Киеве начались протесты, приведшие к Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2024-м РФ ударила по Украине ракетой, которую Путин впоследствии назвал «Орешником». В 2023-м на первой задокументированной в Украине взятке в криптовалюте попался народный депутат от Харькова Андрей Одарченко. В 1921-м большевики расстреляли участников Второго Зимнего похода армии УНР. В 1920-м армия и правительство УНР покинули территорию Украинского государства. В 1918-м правительство ЗУНР покинуло Львов. В 1806-м Наполеон объявил “континентальную блокаду” Великобритании. В 1783-м в небо впервые в истории поднялся воздушный шар, пилотируемый человеком.

Праздники и памятные даты 21 ноября

21 ноября в Украине – День Достоинства и Свободы.

В мире – Всемирный день телевидения и Всемирный день поздравлений.

В субботу перед Днем Благодарения проходит Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека.

Третья суббота ноября – это День ресторана (осенью).

Также сегодня: День без музыки, Всемирный день рыбного хозяйства, Европейский день муковисцидоза.

21 ноября в истории

21 ноября 1783 года в небо впервые в истории поднялся воздушный шар, пилотируемый человеком. Это был так называемый монгольфьер – аэростат, наполненный горячим воздухом. Подробнее.

21 ноября 1806 года французский император Наполеон издал Берлинский декрет – известный как объявление «континентальной блокады» Великобритании. Подробнее.

21 ноября 1918 года правительство ЗУНР покинуло Львов и переехало сначала в Тернополь, а впоследствии – Станислав (современный Ивано-Франковск). Подробнее.

21 ноября 1919 года заключили «Договор между союзными государствами и Польшей о Восточной Галичине». Подробнее.

21 ноября 1920 года армия УНР, отступая под давлением большевистской орды, перешла Збруч, оказавшись на территории Польского государства, где украинских воинов интернировали.

21 ноября 1921 года большевики в селе Базар начали расстреливать участников Второго Зимнего похода армии УНР — тех, кто попал в плен к оккупантам во время боя под Малыми Миньками. Всего с 21 по 23 ноября казнили 361 украинского воина.

<br />

21 ноября 2004 года начались акции на Майдане Незалежности, впоследствии переросшие в Оранжевую революцию. Подробнее.

21 ноября 2013 года в Украине начался Евромайдан, который дал начало Революции Достоинства. Подробнее.

21 ноября 2023 года нардепа из Харькова Андрея Одарченко поймали на взятке в криптовалюте. Таким сомнительным образом он вошел в историю страны — взятка в «крипте», которую Одарченко предлагал Мустафе Найему, стала первой задокументированной в Украине. Подробнее.

21 ноября 2024 года РФ ударила по Украине ракетой, которую Путин впоследствии назвал «Орешником». Подробнее.

Церковный праздник 21 ноября

21 ноября – праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день идет снег с дождем, то весна будет непогожей.

Если снег пошел утром, то Пасха будет со снегом.

Что нельзя делать 21 ноября

Нельзя заниматься тяжелым трудом.

Нельзя заниматься рукоделием и домашней работой: шить, вышивать, убирать, стирать и т.д.

Нельзя употреблять алкоголь и ругаться.