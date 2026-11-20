Схему с несуществующими зданиями придумали предприниматели в Харькове и таким образом завладели почти 3,7 га земли в Киевском районе. Суд обязал их вернуть участок в собственность города, а Апелляционный суд окончательно подтвердил это решение, сообщили в облпрокуратуре.

Стоимость участка — более 130 млн грн. В 2021 году предприятие получило разрешение на разработку технической документации на отвод участка для строительства жилого комплекса. Основанием для этого стало якобы наличие на этой территории двух нежилых построек, которые якобы были зарегестрированы в 2017 году.

«На самом деле регистрационное удостоверение не выдавалось, а инвентаризационные дела по этому адресу вообще не учитываются. Кроме того, по данным аэрокосмической съемки, в период с 2000 года по июль 2021 года никаких зданий на этом участке не существовало. Только зимой 2022 года там появилось нежилое здание площадью 72 кв. м, которое при осмотре оказалось лишь сложенными друг на друга бетонными блоками в форме буквы Г, которые даже не скреплены между собой», — говорят в прокуратуре.

Возводимый объект оказался самочинным строительством, и в июне 2026 года Хозяйственный суд области обязал предпринимателей освободить этот участок и снести незаконные сооружения. Два предприятия-ответчика подали апелляционные жалобы на это решение. Однако Восточный апелляционный хозяйственный суд также вынес решение не в их пользу и обязал расстаться с незаконным имуществом.

Напомним, фигурант Миротворца незаконно получил в Харькове здание. Как сообщили в областной прокуратуре, мошенническую схему с недвижимостью организовала фирма в Харькове, которая занимается техобслуживанием автомобилей.