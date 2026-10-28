Списанные дроны продавали военным как новые: обыски провели и в Харькове 📹

ГБР разоблачило группировку, участники которой, по данным следствия, присваивали военные БпЛА, меняли их маркировку и повторно продавали ВСУ под видом новых. В рамках спецоперации обыски провели в восьми регионах Украины, в том числе в Харькове. Задержали 16 человек.

Силовики провели 66 обысков. В ходе этого этапа спецоперации изъяли 248 беспилотников, почти 13 млн грн наличными, около 400 тысяч долларов, 11,9 тыс. евро, золотые и серебряные слитки, ювелирные изделия, 15 авто, а также документацию и электронные носители информации, около 15 тысяч патронов и гранаты.

«Во время предварительных этапов операции правоохранители изъяли еще 356 беспилотников разных типов, около 4 млн грн наличными, 0.7 кг золота, 9 кг серебра, ценные часы, автомобили и другое имущество. Только во время задокументированных этапов операции изъято в общем 604 беспилотника”, — уточнили в ГБР.

Группировка, вероятно, действовала по меньшей мере с декабря 2025 года. Участники, говорят правоохранители, наладили многоуровневую систему получения, маскировки происхождения и продажи военных беспилотников.

«Сначала через личные контакты, объявления в интернете и специально созданный Telegram-канал подыскивали военнослужащих, готовых незаконно продать дроны, которые находились на балансе воинских частей. Беспилотники разных типов нелегально скупали по ценам, значительно ниже рыночных. Чтобы скрыть недостаток на складах технику могли документально списывать как потерянную во время боевых действий”, — рассказали в ГБР.

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Затем эти дроны попадали в специально обустроенные мастерские, где их ремонтировали, очищали, перепаковывали и изменяли идентификационные признаки. Из корпусов удаляли оригинальные серийные номера, заменяли QR-коды и наклейки. После этого ранее использованные или присвоенные дроны приобретали вид новых изделий. Через подконтрольные предприятия оформляли договоры на поставку такой техники военным частям ВСУ.

«Таким образом, беспилотники, которые уже были приобретены для нужд обороны и находились в военных подразделениях, могли повторно продаваться государству за бюджетные средства», — подчеркнули в ГБР.

Основная база группировки, по данным следствия, действовала в Самаре на Днепропетровщине. Правоохранители уже установили шесть воинских частей, в которые могли поступать беспилотники с измененными идентификационными данными. Около 200 таких аппаратов находятся на балансе военных подразделений.

Участникам схемы инкриминируют, в зависимости от их роли, присвоение военного имущества в условиях военного положения и легализацию имущества, полученного преступным (ч. 4 ст. 410, ч. 2 ст. 209 УКУ). Всем задержанным избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Досудебное расследование продолжается.