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Опасность даже ногами: людей просят не посещать леса под Харьковом

Происшествия 11:10   22.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Опасность даже ногами: людей просят не посещать леса под Харьковом

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов рассказал 22 октября о неспокойном утре. По его данным, над населенными пунктами кружат реактивные БпЛА, также зафиксированы «прилеты» FPV-дронов. Однако, помимо угроз с воздуха, добавились и новые – теперь людей призывают воздержаться от посещения лесов.

Так накануне в поселке Лесное зафиксировали два попадания БпЛА – повреждены многоквартирные дома и авто. А уже сегодня утром в селе Чайковка дрон упал на дорожное полотно. Обошлось без пострадавших, но поврежден забор частного дома.

Видео: Олександр Гололобов/Telegram

«Отдельно хочу обратить внимание на еще один опасный случай. Вчера около 15:00 в районе озер поселка Лесное житель Харькова во время прогулки, вероятно, наступил на взрывоопасный предмет. В результате взрыва мужчина получил травму ноги и был доставлен в больницу для проведения оперативного вмешательства», – акцентировал Гололобов.

Ввиду этого он призвал жителей не посещать леса, не перемещаться по лесополосам, полями или обочинами.

«Мы не можем знать, что сегодня осталось в лесах после многочисленных атак, падений FPV-дронов и других беспилотников. Это могут быть неразорвавшиеся боеприпасы, взрывоопасные остатки дронов, мины и другие предметы, представляющие смертельную угрозу. Особенно опасно сейчас, осенью, когда земля покрыта опавшими желтыми листьями. Под ним могут быть скрыты взрывоопасные предметы, практически невозможно заметить во время обычной прогулки. К сожалению, сегодня опасность может находиться не только в небе, но и буквально под ногами», – объяснил начальник громады.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 11:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Однако, помимо угроз с воздуха, добавились и новые – теперь людей призывают воздержаться от посещения лесов.".