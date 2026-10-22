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Подземное контрнаступление «Велес» провели на Купянщине: ВСУ зашли в тыл врага

Украина 10:02   22.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Подземное контрнаступление «Велес» провели на Купянщине: ВСУ зашли в тыл врага Фото: Генштаб ВСУ

Во 2-ом корпусе НГУ “Хартия” рассказали детали операции «Велес», которую проводят бойцы ВСУ на Купянском направлении. Бригадный генерал, командир корпуса Игорь Оболенский объяснил: предусмотрели планы противника и лишили его возможности зайти в тыл Купянска.

Группировка под командованием 2-го корпуса НГУ «Хартия» объединила подземное наступление с действиями по поверхности и ударами БпЛА, отметили в сообщении. Во время контрнаступления СОУ смогли продвинуться больше, чем на 15 километров подземными коммуникациями в тыл врага.

«Мы наблюдали, как противник работает под землей. И изучали, как он это делает. Россияне намеревались использовать газовые путепроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами ушли под землю», – отметил Оболенский.

Помимо этого, 30 россиян попали в плен, больше 100 – ликвидированы.

«Мы победили россиян в этой битве и уверены, что победим в этой войне. Мы достанем врага даже из-под земли», – подчеркнул Оболенский.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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Подземное контрнаступление «Велес» провели на Купянщине: ВСУ зашли в тыл врага
Подземное контрнаступление «Велес» провели на Купянщине: ВСУ зашли в тыл врага
22.10.2026, 10:02

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 10:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во 2-ом корпусе НГУ “Хартия” рассказали детали операции «Велес», которую проводят бойцы ВСУ на Купянском направлении.".